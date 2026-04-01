Kibar Holding amplía su presencia global con una inversión estratégica en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

Assan Alüminyum expande su presencia manufacturera a Norteamérica a través de su filial en Estados Unidos

ESTAMBUL y CHICAGO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, uno de los dos mayores productores de papel de aluminio de Europa y fabricante líder de aluminio laminado plano, ha adquirido una planta de producción de papel de aluminio en Virginia Occidental, EE. UU., a través de su filial Kibar Americas. Con esta adquisición, Assan Alüminyum se convierte en productor local en Estados Unidos, fortaleciendo aún más su posición en la industria mundial del aluminio.

Haluk Kayabaşı, consejero delegado de Kibar Holding, destacó que la inversión representa un hito clave en la visión de globalización a largo plazo del Grupo: "Para el Grupo Kibar, así como para nuestros clientes y demás partes interesadas, es fundamental seguir consolidando nuestra sólida base industrial mediante la expansión de nuestra presencia internacional. La adquisición de esta planta en Estados Unidos supone un paso estratégico crucial para potenciar nuestra competitividad global. Nuestra estrategia de crecimiento se rige por los principios de producción sostenible, digitalización y responsabilidad ambiental; y esta inversión refleja nuestro compromiso con el avance de estos objetivos a escala global".

Kayabaşı añadió que las nuevas instalaciones también refuerzan la posición de Kibar Holding como un grupo industrial sostenible con actividades en crecimiento en los sectores del aluminio, la automoción y el embalaje.

Göksal Güngör, director general de Assan Alüminyum y director de Kibar Americas, destacó la importancia estratégica de la planta para las operaciones globales de la compañía: "En un momento en que la dinámica del comercio mundial está cambiando y la producción local cobra cada vez más importancia, esta inversión refleja nuestro compromiso con la región de Norteamérica y representa un importante avance en nuestra visión a largo plazo. Estamos extendiendo nuestro modelo de crecimiento —basado en la fiabilidad, la flexibilidad, la innovación y la sostenibilidad— a América".

Atilla Cetinel, director de operaciones de Kibar Americas, añadió que la expansión de la compañía en América representa un paso más hacia su visión de ser un "productor local y un actor global": "La planta de Virginia Occidental producirá papel de aluminio de alta calidad para aplicaciones como aletas para automóviles y sistemas de climatización, envases de aluminio para alimentos y papel de aluminio industrial. Iniciaremos una evaluación detallada de todas las opciones para el uso futuro de la planta. Esta adquisición mejorará significativamente nuestra capacidad para atender a los clientes locales y expandirnos a mercados clave de uso final".

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