Kipling lanza su nueva colección OI25 y su campaña global de marca "sigue a tu mono"

ANTWERP, Bélgica, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este otoño, Kipling presenta su colección Otoño/Invierno 2025 junto con una nueva y audaz campaña global: "Sigue a tu mono". Más que el lanzamiento de una nueva colección, la campaña celebra el espíritu lúdico de Kipling, encarnado por su mascota más icónica: el mono.

En el corazón de la campaña se encuentra el icónico mono de Kipling, el accesorio inconfundible OG; más que un llavero, es un símbolo de la actitud de la marca. Divertido, colorido y con un espíritu desenfadado, el mono encarna la filosofía de Kipling "vive con ligereza" y anima a los consumidores a seguir sus impulsos, abrazar la espontaneidad y convertir los momentos cotidianos en algo inesperado.

La colección Otoño/Invierno 25 se mantiene fiel a la tradición de Kipling, a la vez que introduce un toque fresco y aventurero con sus nuevos estampados. Diseñada para la vida moderna, la colección presenta las siluetas más reconocibles de la marca, confeccionadas con su característico nailon arrugado ligero. Duradera y resistente, cada pieza combina la practicidad diaria con un estilo versátil para la vida en movimiento, siempre rematada con el apreciado llavero del mono.

Esta temporada presentamos el llamativo estampado Wild Leopard. Disponible en bolsos, mochilas, equipaje y accesorios, este atrevido diseño encarna la independencia y la autoexpresión. Con una funcionalidad inteligente y una concepción meticulosa para combinar, las prendas Wild Leopard están diseñadas para el movimiento y la aventura, ofreciendo una declaración atrevida y a la vez divertida para la temporada otoño/invierno 2025.

La nueva colección de Kipling ya está disponible en kipling.com y en tiendas seleccionadas. Para más información, visite https://eu.kipling.com/en-be.

ACERCA DE KIPLING

Fundada en 1987 en Amberes, Bélgica, Kipling se consolidó como una marca global de bolsos, representando un espíritu desenfadado. Con su característico nailon arrugado y el icónico llavero con forma de mono, Kipling ofrece bolsos prácticos, duraderos y versátiles en colores y estampados expresivos en todo el mundo, para que puedas vivir con ligereza.

