KISTERS lanza KIPTEC: El motor invisible que da un edge a los sensores ambientales

AACHEN, Alemania, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- KISTERS ha desarrollado una nueva tecnología integrada que transforma los sensores ambientales convencionales en dispositivos totalmente integrados y conectados. Esta actualización elimina la necesidad de registradores y módems independientes, agiliza la instalación en campo y puede reducir el consumo de energía hasta en un 75 %.

KISTERS presentó hoy KIPTEC (KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity), una nueva plataforma integrada que convierte los sensores ambientales tradicionales en dispositivos autónomos totalmente integrados. Esta tecnología elimina la necesidad de registradores externos, módems, cableado complejo y emparejamiento multidispositivo, lo que reduce el tiempo de instalación y el consumo de energía hasta en un 75 %.

En lugar de depender de múltiples componentes, KIPTEC integra todo el procesamiento, el registro dinámico, la telemetría y la gestión de energía directamente en el sensor, creando una única unidad que solo necesita energía.

KIPTEC de un vistazo

Conectividad instantánea a la nube en menos de 30 segundos

Registro dinámico integrado en el sensor

Transmisión directa de datos

Tres componentes reemplazados por un solo dispositivo

Instalación mínima: solo añade energía

Reducción del consumo de energía hasta en un 75 %

"El mercado exigía simplicidad", afirmó Anton Felder, director de KISTERS HydroMet. "Con el 93 % de los profesionales de monitoreo ambiental reportando problemas relacionados con instalaciones multidispositivo, la complejidad misma se había convertido en un obstáculo. KIPTEC elimina esa barrera integrando la conectividad, el registro y el procesamiento directamente en el sensor".

Fabricados en Alemania, los sensores compatibles con KIPTEC ofrecen más de 12 meses de almacenamiento de datos integrado, transmisión basada en eventos y protección de almacenamiento y reenvío para evitar la pérdida de datos. Adaptan automáticamente el consumo de energía a las condiciones del sitio.

La plataforma es compatible con LTE-Cat-M1/NB-IoT, incluye actualizaciones inalámbricas mediante telemetría KISTERS y se integra fácilmente con los sistemas existentes mediante MQTT, HTTPS y SFTP. Las funciones de seguridad incluyen cifrado de punta a punta y protección para IoT con certificación TLS, que cumple con los estándares europeos.

Los sensores compatibles con KIPTEC complementan el portafolio de sensors Clásicos KISTERS. "Los llamamos sensores 'Edge' ya que KIPTEC literalmente le proporciona un edge o diferenciador a nuestros sensores clásicos. Son ideales para despliegues rápidos, sitios remotos y redes densas que requieren un funcionamiento autónomo", afirmó Klaas Schulze Dieckhoff, director global de I+D de KISTERS. "Los modelos Classic seguirán siendo compatibles con sistemas basados en infraestructura con registro centralizado, lo que ofrece a los usuarios flexibilidad y opciones".

Reciba una notificación cuando se lance HyQuant Edge en el primer trimestre de 2026 —el primer radar de agua con tecnología KIPTEC.

Acerca de KISTERSKISTERS es una organización internacional privada especializada en datos ambientales, instrumentación y TI. Desarrolla soluciones basadas en datos para abordar desafíos globales en los ámbitos del agua, la meteorología y las energías renovables.

