KOHLER x SR_A crea un grifo de edición limitada que se lanzará en Design Miami/ 2023

KOHLER, Wis., 20 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Kohler Co., el galardonado artista y diseñador británico Dr. Samuel Ross, y su estudio de diseño industrial SR_A presentan en Design Miami/ 2023 una innovadora grifería de edición limitada Kohler x SR_A Formation 01. Los sorprendentes ángulos del producto y su atrevido color industrial Haptic Orange desafían el diseño y las prestaciones tradicionales de un grifo de baño. La colaboración Kohler x SR_A adopta el enfoque artístico vanguardista de Samuel al tiempo que honra el legado de 150 años de innovación y artesanía de Kohler en el desarrollo de un nuevo lenguaje de diseño para soluciones de agua. Esta nueva grifería de edición limitada desafía el modo en que nos relacionamos diariamente con la forma y la función de un objeto cotidiano, ampliando los límites de los materiales, las formas y los colores.

"A lo largo de nuestra historia, hemos operado en la vanguardia de la innovación, la creatividad y el liderazgo audaz - atributos que se alinean con el enfoque de Samuel y SR_A. El grifo Kohler x SR_A Formation 01 es la primera ejecución tangible de nuestra asociación y una experiencia diferente a todo lo que hemos visto en la industria", dijo David Kohler, presidente y consejero delegado. "Las ideas innovadoras compartidas en nuestra colaboración ayudan a impulsar nuestro liderazgo en la industria y nos desafían a ampliar nuestras perspectivas de producto y proceso."

MATERIALES Fundida como un objeto escultórico singular, en contraposición a los procesos tradicionales de chapado de acabados, Formation 01 establece nuevas expectativas para el ritual del agua. La grifería está fabricada en Neolast, un nuevo material exclusivo de Kohler que permite la expresión dramática de la forma, un nuevo lenguaje de formas y la saturación del color. Montada sobre una placa de hierro fundido, Formation 01 equilibra a la perfección el diseño vanguardista con el industrialismo atemporal del hierro fundido.

FORMAS La ingeniería avanzada de Kohler de un canal de agua personalizado permite el suministro de agua a través de los ángulos agudos de la grifería. La dinámica de fluidos requerida por la forma y los ángulos expresivos de la grifería exigen un control preciso de la presión para permitir la reinterpretación y el diseño de cómo debe experimentarse el flujo de agua. La maneta de estilo balancín completa la estética ultramoderna de la pieza.

COLORES El tono industrial Haptic Orange evoca el debut en 1967 de "Tiger Lily" en la línea de baño de Kohler, y combina el color característico de Ross con el legado de liderazgo en color de Kohler.

Fabricada en línea con el estudio progresivo del diseño y la experiencia práctica de SR_A, la alta visibilidad y la forma llamativa de la grifería atraen la atención cuando se instala en cualquier espacio. Abstracta por naturaleza, Formation 01 está abierta a la interpretación para ser determinada en parte el usuario

"Nos relacionamos con grifos a diario, desarrollar una perspectiva sobre este acto es una contribución generacional a un estudio de forma y función, relacionado con el desarrollo de nuevas expectativas de soluciones de agua para las generaciones futuras", afirmó el Dr. Ross. "El grifo creado en colaboración con Kohler reúne las firmas de nuestro estudio de diseño industrial SR_A: un uso intencionadamente abstracto y reductor de la forma y el color, en ocasiones mínimo y de aplicación llamativa. La gran visibilidad del objeto enlaza con la visión colectiva que tenemos dentro de la filosofía del estudio de diseño, la experimentación, ligada a la comunicación hipervisual: nos centramos en futuras perspectivas de diseño y soluciones que inviten al cuestionamiento y la crítica. Esto implica a menudo deconstruir objetos y formas familiares."

Formation 01 debutará en el stand de Kohler en Design Miami/ (6-10 de diciembre de 2023) y estará disponible para su compra en sra.kohler.com en diciembre. Antes del debut, los visitantes de la página web de Kohler x SR_A pueden experimentar el grifo a través de un filtro de realidad aumentada que permite a los usuarios colocar el grifo en el espacio de su casa, o en cualquier lugar donde les llegue la inspiración.

Kohler y SR_A planean revelar más detalles de su asociación multianual a lo largo de 2023 y 2024, encendiendo la inspiración a través de presentaciones físicas y experiencias de marca.

Acerca de SR_ASR_A, fundada en 2019 por el Dr. Samuel Ross, es un estudio de diseño progresista que ha realizado proyectos colaborativos y comerciales con LVMH Group, Apple Group y Nike Group, así como con empresas independientes impulsadas por la tecnología y el diseño. Esta Maison británica es arquitecta de objetos en los campos del diseño industrial, el diseño espacial y la comunicación visual. El brazo filantrópico del estudio, Black British Artist Grants, proporciona financiación académica y becas para artistas a profesionales infrarrepresentados de ascendencia británica caribeña y británica africana. Para ello, SR_A ha formado un consejo asesor compuesto por las siguientes instituciones: The V&A Museum, The Royal College of Art, The British Fashion Council, The Design Museum y la Universidad de Westminster. SR_A SR_A es una forma de proporcionar un cambio objetivo, estético y de estructura al pensamiento del diseño.

Para más información, visite sr-a.com .

Acerca de Kohler Co.Durante 150 años, Kohler Co. ha sido un líder mundial en diseño e innovación, dedicado a proporcionar una vida elegante a través de productos de cocina y baño; ebanistería de lujo, azulejos e iluminación; soluciones de energía distribuida - energía doméstica, sistemas de energía industrial y tecnologías de tren motriz - y experiencias de hospitalidad de lujo y grandes campeonatos de golf. La empresa privada Kohler Co. fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La empresa también desarrolla soluciones para abordar problemas acuciantes, como el agua potable y el saneamiento, en comunidades desfavorecidas de todo el mundo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

