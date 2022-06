Kovol se ha convertido en el nuevo actor del mercado de cargadores GaN de 140 W

SHENZHEN, China, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El año pasado, la gigante empresa de telefonía móvil presentó la computadora portátil reinventada de 16 pulgadas con una amplia gama de puertos para una conectividad avanzada y una duración excepcional de la batería, que requiere un adaptador de corriente de 140 W. Bueno, como sabemos, el cargador original de la última computadora portátil 16 solo puede cargar un dispositivo, lo cual no es conveniente para aquellos que desean cargar su teléfono móvil simultáneamente durante un viaje de negocios. Para abordar este problema, la marca de carga rápida Kovol recomendada por ZDNet y XDA, propiedad de Stiger Group, el proveedor de Anker, AOC y RAVPower, no perdió el tiempo en implementar el último Power Delivery 3.1 en su nuevo cargador de pared de puerto dual de 140 W diseñado para la última computadora portátil de 16 ", que puede cargar rápidamente dos dispositivos a la vez. Kovol ha aplicado la última tecnología GaN III para hacerlo más portátil y lograr un tamaño compacto.

Su potencia de salida reforzada lleva la carga a nuevos niveles. Tener una salida de carga de 140 W en su arsenal significa que puede cargar completamente una computadora portátil de 16 " al 100 % en solo 70 minutos (se necesita el cable MagSafe, no incluido). Esta cantidad de energía también significa que este cargador Kovol es adecuado para dispositivos de alta demanda. Además, el adaptador de corriente Kovol USB-C de 140 W puede recargar su computadora portátil y un teléfono juntos a alta velocidad a través de un puerto USB-C de 120 W máximo y un puerto USB-A de 18 W, ya no tendrá que preocuparse por la batería baja de sus dispositivos hambrientos, mientras que los otros cargadores en el mercado no pueden cargar rápidamente dos dispositivos al mismo tiempo.Además, este cargador de 2 puertos basado en GaN III y SiC es un 5 % más pequeño que el cargador USB-C original de un puerto de 140 W, que cuenta con un solo puerto. La tecnología GaN III proporciona una mayor eficiencia y corriente de carga mientras mantiene una temperatura superficial baja. Además, la tecnología Q-Pulse exclusiva de Kovol ofrece protección contra sobretensiones y evita el sobrecalentamiento para una experiencia de carga 100 % segura. Ya sea que esté recargando su teléfono o potenciando los juegos de alta intensidad, el cargador de pared Kovol 140 W PD 3.1 puede manejarlo todo a un precio de lanzamiento de 89,99 dólares.

Enlace al producto: https://bit.ly/3OqhvGk

Contacto de RR PP:Alais WangDirector de Marketing +86-18603824752marketing@kovolinc.com