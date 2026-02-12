(Información remitida por la empresa firmante)

-KuCoin destaca la infraestructura que prioriza la confianza en Consensus Hong Kong, definiendo la confianza como un factor clave en la selección de exchanges

PROVIDENCIALES, Turks and Caicos Islands, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, plataforma líder mundial de criptomonedas basada en la confianza, participó hoy en un panel destacado en Consensus Hong Kong 2026 titulado "Convirtiendo la inteligencia en acción". Representada por Edwin Wong, vicepresidente y director de Control de Riesgos, KuCoin se unió a líderes de la industria para debatir cómo el sector de los activos digitales puede fortalecer la seguridad, mejorar la protección del cliente y avanzar hacia estándares operativos que funcionen en todas las jurisdicciones.

El panel sintetizó diversas perspectivas sobre inteligencia de riesgos, con la participación de Adam, consejero delegado de Inca Digital, y Amanda, directora para América de VerifyVASP. Edwin ofreció la perspectiva operativa del exchange, centrándose en la ejecución práctica de los protocolos de seguridad y la armonización del cumplimiento normativo global.

El debate se centró en un punto de fricción fundamental en el mercado actual: la latencia entre los datos instantáneos en cadena y los procesos más lentos fuera de la cadena, como la verificación de identidad y la cooperación transfronteriza. Los panelistas analizaron el cambiante panorama de amenazas y coincidieron en que la industria debe priorizar la autorregulación y la inteligencia sofisticada para anticiparse a riesgos cada vez más complejos. Un tema central del debate fue la protección del cliente y la recuperación de activos, y los expertos concluyeron que, si bien las herramientas de inteligencia han madurado significativamente, la industria debe trabajar ahora hacia un "Código de Conducta" unificado para abordar las complejidades multijurisdiccionales.

En representación de las operaciones de primera línea del exchange, Edwin compartió cómo el comportamiento de los usuarios ha cambiado radicalmente. "Hace cinco años, los usuarios priorizaban la velocidad del motor y la inclusión de tokens. Hoy, la cuestión fundamental es la seguridad de la plataforma", señaló Edwin. "Los datos del mercado confirman que, en entornos volátiles, el capital migra hacia plataformas con compromisos de seguridad visibles. La confianza ya no es un concepto abstracto; es una métrica medible de la retención de usuarios y la estabilidad del mercado". En este contexto, KuCoin enfatizó que la gestión de riesgos ya no es solo una función defensiva, sino un motor fundamental del crecimiento sostenible y la confianza de los usuarios a largo plazo.

Para fortalecer la protección del usuario en la práctica, KuCoin continúa impulsando los informes de Prueba de Reservas (PoR) y ha ampliado su garantía de seguridad y privacidad mediante certificaciones como SOC 2 Tipo II, ISO 27001, ISO 27701 y CCSS. Estos esfuerzos se ven reforzados por el Proyecto de Fideicomiso de 2 mil millones de dólares de KuCoin, un compromiso a largo plazo para mejorar la arquitectura de custodia, la monitorización en tiempo real y las capacidades de cumplimiento global. KuCoin también compartió cómo las plataformas de intercambio modernas están aplicando inteligencia artificial a la prevención, incluyendo el modelado asistido por IA, diseñado para detectar comportamientos anómalos con mayor antelación y reducir los impactos posteriores en los usuarios, las contrapartes y la integridad del mercado.

De cara al futuro, KuCoin destacó el valor de una capa de comunicación de cumplimiento en tiempo real para toda la industria, que permite una coordinación más rápida a la vez que preserva los principios de privacidad desde el diseño. KuCoin reafirmó su compromiso con el avance de una infraestructura que prioriza la confianza y la contribución a estándares que respaldan un ecosistema de activos digitales más seguro y resiliente.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles con la normativa, con acceso a más de 1.000 tokens cotizados, negociación al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una cartera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

Aprenda más en: www.kucoin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902909...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kucoin-destaca-la-infraestructura-que-prioriza-la-confianza-en-consensus-hong-kong-302686866.html