KuCoin une confianza, música y comunidad durante un primer fin de semana inolvidable en Tomorrowland Bélgica

(Información remitida por la empresa firmante)

BOOM, Bélgica, 22 de julio de 2026/PRNewswire/ -- El primer fin de semana de Tomorrowland Bélgica 2026 ha llegado a su fin, marcando el exitoso debut del escenario Celestia de KuCoin y el comienzo de un nuevo capítulo en la colaboración plurianual de KuCoin con uno de los festivales de música más emblemáticos del mundo.

Durante tres días inolvidables, el escenario Celestia dio la bienvenida a los amantes de la música electrónica de todo el mundo, transformándose en mucho más que un simple espacio para conciertos. Se convirtió en un lugar donde la música, la cultura y la comunidad convergieron, reflejando los valores compartidos que unieron a KuCoin y Tomorrowland: curiosidad, confianza y una conexión humana significativa.

Durante el primer fin de semana, artistas de renombre internacional como Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, Helsloot y muchos otros ofrecieron una enérgica programación que abarcó desde progressive house y techno melódico hasta música electrónica underground, creando momentos inolvidables para los asistentes de todo el mundo.

Más allá de las actuaciones, KuCoin invitó a los visitantes a vivir Tomorrowland de formas novedosas mediante una serie de actividades inmersivas para la comunidad. Los asistentes al festival conocieron a los Guardianes KuCoin, se unieron a la lista de espera exclusiva de la tarjeta Visa KuCard de Tomorrowland (gestionada por KuCoin EU) y participaron en experiencias exclusivas diseñadas para celebrar la exploración, la conexión y el descubrimiento. Estos momentos reflejaron la convicción compartida de que las experiencias más significativas no solo son las que presenciamos, sino las que perduran mucho después de que termine la música.

Como socio exclusivo de intercambio y pagos de criptomonedas para Tomorrowland Winter y Tomorrowland Bélgica 2026-2028, KuCoin continúa expandiendo el papel de los activos digitales más allá de la tecnología financiera, conectando la Web3 con la cultura global, el entretenimiento y las experiencias cotidianas. El debut del escenario Celestia representa otro hito en la visión a largo plazo de KuCoin de hacer que las criptomonedas sean más accesibles mediante la interacción en el mundo real y momentos compartidos.

Tras un increíble fin de semana inaugural, KuCoin ya mira hacia el segundo fin de semana de Tomorrowland Bélgica, donde el escenario Celestia volverá a presentar un cartel renovado de artistas de talla mundial, junto con experiencias más interactivas, actividades para la comunidad y sorpresas exclusivas para los asistentes de todo el mundo.

La aventura continúa, y el próximo capítulo comienza este fin de semana.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores y conformes a la normativa sobre activos digitales, proporcionando acceso a más de 1.000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH. Con sede en Viena, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio de la UE aplicable, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor. KuCoin EU no opera una plataforma de negociación de criptoactivos ni proporciona asesoramiento de inversión.

Acerca de Tomorrowland

Fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, Tomorrowland sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con el paso de los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento global.

El grupo WEAREONE.world está compuesto por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen Festivales y Eventos, Música, Experiencias, Ocio, Productos y Ficción. Actualmente, más de 350 miembros del equipo crean magia desde la sede central de la compañía en Amberes, Bélgica, así como desde oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocido por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración de historias, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo, inspirando a millones de personas a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de conexión.

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