Se lanza Arringo Group para liderar la subcontratación estratégica en 2025

FLORIANA, Malta, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la industria de la externalización continúa experimentando una importante transformación en 2025, el lanzamiento oficial de Arringo Group se perfila como un actor clave en el sector. Unifica estratégicamente las ofertas de Arringo y ArriTech, que están sólidamente posicionadas con sus soluciones integradas para satisfacer la creciente demanda de experiencia especializada, soluciones escalables y alianzas que generan valor.

Con soporte para múltiples industrias, incluyendo proveedores de pagos, tecnología, servicios financieros, consumo y más, el grupo combina la experiencia de Arringo en desarrollo de software, operaciones con clientes y servicios de marketing con el conocimiento especializado y la innovación de las soluciones avanzadas de cumplimiento AML de ArriTech.

"La externalización ya no se trata solo de reducir costes", comentó Simon Camilleri, consejero delegado de Arringo Ltd. "Las empresas ahora buscan socios que aporten experiencia, innovación y escalabilidad de primer nivel para satisfacer la creciente demanda de IA, análisis de datos y ciberseguridad. Eso es precisamente lo que ofrecemos en Arringo Group, como un socio único".

La creación de Arringo Group surge de la visión del emprendedor Adrian Kreter, quien fundó Arringo Ltd. en 2018 y posteriormente tomó la decisión estratégica de adquirir ArriTech en 2022, ampliando así sus soluciones tecnológicas para clientes y cumplimiento normativo.

Para satisfacer las futuras necesidades de externalización actuales, la cartera de Arringo Group integra:

Operaciones de clientes impulsadas por IA: Soporte multilingüe 24/7 que combina automatización y experiencia humana.

Soporte multilingüe 24/7 que combina automatización y experiencia humana. Soluciones de software a medida: Plataformas ágiles y escalables diseñadas para empresas modernas.

Plataformas ágiles y escalables diseñadas para empresas modernas. Cumplimiento y seguridad avanzados: Marcos de KYC, AML y seguridad de datos líderes en la industria para cumplir con las regulaciones en constante evolución.

Marcos de KYC, AML y seguridad de datos líderes en la industria para cumplir con las regulaciones en constante evolución. Servicios de marketing y estrategia de marca: Soluciones digitales integrales para impulsar el crecimiento y la interacción.

Con una ubicación estratégica en Malta, Europa, el Caribe y otros centros de nearshore, Arringo Group permite a las empresas crecer rápidamente, acceder a diversos grupos de talento y beneficiarse de la alineación cultural y horaria. Estas son prioridades clave a medida que la externalización gana terreno en Europa y otros lugares.

Respondiendo a las megatendencias de la externalización de 2025

Varios cambios clave en la industria modelan el enfoque de Arringo Group. Priorizando a las personas, el equipo está plenamente comprometido con la construcción de alianzas estratégicas, priorizando las transacciones basadas en resultados. Con un fuerte enfoque en contratos basados en el rendimiento, alineados con KPI vinculados a métricas de CX y velocidad de comercialización. Además, para mayor agilidad, se implementa un modelo de fuerza laboral híbrido que combina el talento interno con la experiencia externalizada.

En Arringo, el estricto cumplimiento de las normas de TI y la normativa, así como una perspectiva basada en ESG para las prácticas de TI medioambientales, la diversidad y el abastecimiento ético, son parte integral de todas las prácticas. Al alinearse con estas tendencias, Arringo Group permite a las empresas innovar con mayor rapidez, escalar y alcanzar la excelencia operativa.

Acerca de Arringo Group

Con sede en Malta y alcance global, Arringo Group ofrece soluciones de externalización innovadoras en tecnología, experiencia del cliente, cumplimiento normativo y marketing. Desde empresas emergentes hasta grandes corporaciones, el Grupo permite a empresas ambiciosas alcanzar resultados mediante la innovación, la seguridad y la colaboración estratégica.

Para más información, visite www.arringo.com o www.arringogroup.com

