Se lanza oficialmente uink

uink transforma la señalización digital global con papel electrónico inteligente de ultrabajo consumo

(Información remitida por la empresa firmante)

uink, una marca de Milesight, combina tecnología de visualización sostenible con conectividad LoRa líder en la industria, ofreciendo al mercado soluciones de señalización digital de última generación

XIAMEN, China, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- uink, una marca de Milesight, anuncia su lanzamiento global, presentando una línea de soluciones de papel electrónico para hacer la visualización de información sea más inteligente, ecológica y eficiente. Basada en las fortalezas de ingeniería de Milesight en comunicación inalámbrica LoRa e IoT, uink ofrece señalización digital adaptable, de largo alcance y bajo consumo para diversas industrias.

Con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y la sostenibilidad como prioridades principales, las organizaciones son conscientes de los costes ocultos de las pantallas digitales tradicionales: alto consumo de energía, desperdicio de recursos e ineficiencia operativa. uink aborda estos desafíos proporcionando pantallas digitales sostenibles y preparadas para el futuro.

Un ecosistema abierto y conectado

A diferencia de los productos de papel electrónico independientes tradicionales, uink ofrece un ecosistema que incluye pantallas, pasarelas, aplicaciones móviles y servicios en la nube. Impulsada por una misión de sostenibilidad y transformación inteligente, uink está desarrollando soluciones de pantallas digitales de última generación.

La conectividad es el núcleo de esta innovación. Mientras que el papel electrónico tradicional suele tener problemas de alcance y consumo de energía, los dispositivos uink utilizan tecnologías LoRa, Wi-Fi, BLE y Cat 1, lo que permite:

Escalabilidad inigualable: Cubre fácilmente sitios y edificios de varios niveles.

Consumo ultrabajo: Consume hasta un 99 % menos de energía que las pantallas tradicionales, con una duración de batería de hasta 60 meses.

Integración perfecta: API abierta para la integración con sistemas empresariales y plataformas en la nube de terceros.

Potentes pantallas de papel electrónico para cada industria

La línea de papel electrónico de uink incluye:

1. Serie de papel electrónico monocromático: VB097 (9,7"), VB133 (13,3") 2. Serie de papel electrónico a cuatro colores: VC042 (4,2") 3. Serie de papel electrónico a todo color: VE100 (10"), VE133 (13,3"), VE253 (25,3"), VE315 (31,5")

Las pantallas uink cuentan con resistencia al agua y al polvo IP65. La serie Full-Color ofrece una resolución de hasta 200 ppp para imágenes nítidas. Sus aplicaciones abarcan hospitales, escuelas, oficinas, hoteles, fábricas, transporte, restaurantes y comercios minoristas, que abarcan desde la señalización para pacientes hasta la promoción en tiendas.

Disponibilidad

Para obtener información sobre el producto, visite www.uink.com o contacte con sales@uink.com.

Acerca de uink

En uink, nuestra misión es hacer que la visualización de información sea más inteligente, ecológica y eficiente. Lo logramos mediante papel electrónico de consumo ultrabajo, con la conectividad LoRa más rápida del sector, además de Wi-Fi, BLE y Cat. 1. Diseñadas para hospitales, escuelas, oficinas y otros sectores, nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a reducir el consumo energético, optimizar las operaciones y simplificar la gestión de la información. Comprometidos con la innovación colaborativa, uink crea un ecosistema completo compatible con plataformas de terceros, lo que permite a los usuarios crear soluciones de visualización personalizadas y con visión de futuro.

Equipo de marketing de uinkmarketing@uink.comwww.uink.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831805...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-lanza-oficialmente-uink-302666380.html