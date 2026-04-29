(Información remitida por la empresa firmante)

-Lanzamiento de la 8849 TANK Pad Ultra: Tableta resistente con proyector 1080p integrado, batería de 23400 mAh y cámara de visión nocturna de 64 MP

SHENZHEN, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- 8849, líder en innovación móvil resistente, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de la TANK Pad Ultra. Esta tableta insignia es la primera de su clase en integrar un proyector DLP de alto rendimiento con resistencia de grado profesional y conectividad 5G, todo en un dispositivo versátil diseñado para funcionar en cualquier lugar.

Proyecta tu mundo donde quieras

La TANK Pad Ultra se centra en un proyector DLP integrado de 1080p con 260 lúmenes. Ya sea que el usuario proyecte un mapa táctico en la pared de un cañón o disfrute de una noche de cine en un campamento remoto, la claridad visual es impresionante. Complementada con altavoces duales, ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva sin necesidad de hardware externo.

Batería y utilidad inigualables

Alimentada por una potente batería de 23400 mAh, con carga rápida de 66 W para que vuelvas a la acción rápidamente. Además de su potencia de procesamiento, la TANK Pad Ultra es una herramienta de supervivencia excepcional que incluye una linterna de camping de 800 lúmenes capaz de iluminar un claro en el bosque.

Potencia y rendimiento imparables

En su interior, el chipset Dimensity 8200 5G, junto con 16 GB de RAM y 512 GB de ROM, garantiza una velocidad ultrarrápida para juegos, streaming y multitarea intensiva. Con Android 15, los usuarios disfrutan de una experiencia de software segura y eficiente. Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi 6, mantenerse conectado en cualquier lugar nunca ha sido tan fácil ni tan rápido.

Captura la oscuridad y la luz

Graba el mundo en cualquier condición de luz con un versátil sistema de triple cámara. La cámara principal de 50 MP captura imágenes nítidas a plena luz del día, mientras que la lente de visión nocturna de 64 MP revela lo invisible en la oscuridad total. Para videoconferencias o selfies, la cámara frontal de 32 MP garantiza que siempre luzcas impecable, incluso a kilómetros de la civilización.

La 8849 TANK Pad Ultra es más que una tableta: es un potente dispositivo todo en uno, resistente y diseñado para adaptarse a cualquier entorno. Combinando proyección, rendimiento y durabilidad, ofrece una experiencia única que permite a los usuarios trabajar, explorar y disfrutar sin límites.

La TANK Pad Ultra ya está disponible en 8849tech.com. Permanezca atento para más actualizaciones.

Acerca de 8849

Conquiste la naturaleza con la potencia de 8849. Comprometidos con la misión de "proteger cada momento". Con el lanzamiento de la TANK Pad Ultra, 8849 continúa su misión de superar los límites de la tecnología móvil resistente, combinando innovación, resistencia y rendimiento en un dispositivo imparable.

Información de contacto

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