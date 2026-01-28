Lassen Peak recauda 10 millones de dólares en financiación de riesgo para tecnología de búsqueda de armas

(Información remitida por la empresa firmante)

Capital de inversión para proporcionar la pista para la finalización del producto y su introducción al mercado

BELLEVUE, Wash., 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Lassen Peak anunció la finalización de financiaciones de deuda y capital, por un total de más de 10.000.000 dólares. Los financiamientos fueron liderados por Structural Capital, una firma de crédito privado y de capital de riesgo enfocada en el crecimiento con sede en Menlo Park, California. Además del financiamiento de deuda de riesgo de Structural Capital, los accionistas existentes aportaron capital adicional para apoyar la introducción del primer sistema de radar portátil totalmente integrado del mundo para la detección de armas ocultas. Además de Structural Capital, entre las firmas de inversión destacadas se encuentran AI Capital Partners, Lauder Partners, LionCrest Ventures, Madrona Ventures, Octave Ventures y otros inversores estratégicos, como Axon Enterprises, líder mundial en tecnologías de seguridad pública.

Lassen Peak es pionera en la introducción de la tecnología de radar de imágenes de ondas submilimétricas de terahercios en el primer sistema de radar portátil del mundo para la detección de armas ocultas, que puede utilizarse en cualquier lugar del terreno para su uso en aplicaciones de seguridad policial, militar y de espacios privados. Al abordar una de las mayores amenazas para el personal policial en su labor de brindar seguridad pública, los cacheos físicos de armas son altamente peligrosos tanto para quienes los realizan como para quienes son registrados. Debido a la proximidad física y la naturaleza conflictiva del contacto físico, la grave amenaza de las armas ocultas crea una interacción con gran carga emocional, independientemente de si existen armas. Esta situación tensa y el cacheo físico invasivo pueden llevar a una peligrosa escalada del uso de la fuerza que puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Kai Tse, cofundador y socio director de Structural Capital, afirmó: "Lassen Peak reúne los elementos necesarios para convertirse en una empresa unicornio con potencial de éxito, capaz de definir una nueva e importante categoría de producto en los mercados de las fuerzas del orden, el ejército y el sector privado a nivel mundial. Nos entusiasma apoyar el crecimiento y la expansión de la empresa".

Hatch Graham, consejero delegado y presidente del consejo de administración de Lassen Peak, añadió: "Agradecemos las soluciones de capital personalizadas que ofrece el equipo de Structural Capital y, con el apoyo colectivo de los inversores existentes, esperamos completar el proyecto de Lassen Peak y hacer realidad la visión de reducir el uso de la fuerza, a la vez que aumentamos la confianza y la seguridad en las aplicaciones de seguridad pública".

Acerca de Lassen Peak

Lassen Peak es una empresa emergente del área de Seattle que reúne a líderes tecnológicos de la industria en tecnología inalámbrica de ultraalta velocidad, radar de imágenes, inteligencia artificial, geoposicionamiento y otras tecnologías. Al combinar las tecnologías avanzadas con la necesidad de una transformación en las soluciones de seguridad pública sobre el terreno, el equipo se compromete a brindar a las fuerzas del orden y a la sociedad alternativas seguras y menos contenciosas a los métodos tradicionales de identificación de objetos peligrosos y armas ocultas.

Lassen Peak ha reunido un grupo diverso de asesores y líderes de comités que anteriormente ocuparon puestos clave en las principales organizaciones de aplicación de la ley y de derechos civiles de Estados Unidos, incluidos los roles de asesor general de la ACLU, presidente de la Organización Nacional de Ejecutivos Negros de las Fuerzas de Aplicación de la Ley, director de Información del Gobierno de Estados Unidos, comandante del LAPD, director ejecutivo del Caucus Negro del Congreso, presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas de las Fuerzas de Aplicación de la Ley, miembro de la Junta de la Asociación Nacional de Supervisión Civil de Aplicación de la Ley y otros.

http://www.lassenpeak.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1686113...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lassen-peak-recauda-10-millones-de-dolares-en-financiacion-de-riesgo-para-tecnologia-de-busqueda-de-armas-302672538.html