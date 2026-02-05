Lassen Peak recibe dos patentes para su sistema portátil de detección de armas ocultas de terahercios

(Información remitida por la empresa firmante)

- Lassen Peak recibe dos patentes fundamentales para el primer sistema portátil de detección de armas ocultas de terahercios del mundo

Las patentes de aparatos y métodos de uso establecen una protección integral de la propiedad intelectual para el escáner portátil AirFrisk™ de la empresa.

BELLEVUE, Wash., 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras un esfuerzo de desarrollo de varios años, Lassen Peak, Inc. anunció hoy la concesión de dos patentes estadounidenses para su escáner portátil AirFrisk para la detección de armas ocultas, lo que eleva a seis el número de patentes emitidas, con más en trámite. Los cofundadores Hatch Graham y el doctor Ehsan Afshari, ambos inventores de las patentes, obtuvieron una protección integral de la propiedad intelectual que abarca tanto el dispositivo físico como su metodología operativa. Esta doble garantía tecnológica fortalece la posición de la empresa de cara a su comercialización.

La patente n° 12.332.342, otorgada el 17 de junio de 2025, protege el aparato, incluyendo el escáner portátil y su arquitectura patentada de radar de un solo chip. La patente n° 12.405.367, otorgada el 2 de septiembre de 2025, protege el método de uso, o el proceso de detección no invasiva de armas ocultas a una distancia segura, sin contacto físico. Juntas, estas patentes protegen el sustantivo y el verbo de la innovación y posicionan a Lassen Peak para continuar su camino hacia la comercialización de tecnología diseñada para mejorar la seguridad tanto de los agentes del orden como de las comunidades a las que sirven.

El escáner AirFrisk opera a 304-311 GHz, en la banda de ondas submilimétricas, donde las longitudes de onda caen por debajo de un milímetro. Este umbral, que comienza en 300 GHz, marca el límite entre la radiación de terahercios reales y proporciona la resolución necesaria para distinguir un arma oculta de objetos cotidianos como teléfonos, carteras y llaves. A principios de 2023, Lassen Peak obtuvo una licencia experimental FCC Spectrum Horizons de 10 años para el rango de 280-320 GHz, lo que le otorga autorización federal para continuar su desarrollo y despliegue en campo.

Las patentes otorgadas protegen la tecnología pionera de un sistema portátil de detección de armas ocultas, alimentado por batería y que opera a frecuencias de ondas submilimétricas reales. A diferencia de los sistemas de instalación fija diseñados para entradas de instalaciones, que requieren alimentación de pared y un despliegue estacionario, la arquitectura de Lassen Peak permite su uso portátil en campo. Esto posiciona al escáner AirFrisk como un equipo personal, similar a una cámara corporal o un Dispositivo de Energía Conducida (DEC), en lugar de una infraestructura como un arco detector de metales.

El sistema se basa en un Sistema de Radar en Chip (RSOC) patentado que incluye un conjunto completo de antenas en fase con 24 receptores y 8 transmisores en un solo chip, programable para entre 48 y 192 combinaciones de transmisor/receptor. El diseño de detección coherente, que mide tanto la amplitud como la fase de las señales de retorno, ofrece una mejora significativa de la relación señal-ruido en comparación con los métodos convencionales, lo que permite su funcionamiento con baterías en un dispositivo portátil.

"Obtener patentes tanto de aparatos como de métodos de uso requirió una rigurosa estrategia de tramitación de varios años, pero fue esencial para nuestra misión", afirmó Hatch Graham, cofundador, presidente y consejero delegado de Lassen Peak. "Hemos protegido no solo el hardware, sino también el proceso fundamental de detección de armas ocultas portátiles. Esta estructura multipatente crea una ventaja competitiva que beneficia tanto a nuestros inversores como a las fuerzas del orden que dependerán de esta tecnología".

"Estas patentes protegen la innovación que hace posible el uso portátil: un sistema de radar coherente que opera por encima de los 300 GHz en un solo chip", afirmó el doctor Ehsan Afshari, cofundador, científico jefe y profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Michigan. "Lograr imágenes de ondas submilimétricas en un formato alimentado por batería requirió avances en el diseño de antenas, inteligencia artificial, tecnología de semiconductores y procesamiento de señales. Esta arquitectura ofrece la resolución necesaria para identificar armas ocultas, a la vez que mantiene la seguridad para el uso frecuente, y funciona con una fracción de la energía de un teléfono celular estándar".

Más allá del logro tecnológico, Lassen Peak ha creado un equipo de liderazgo que aborda de forma preventiva la intersección entre la seguridad pública y las libertades civiles. Scott Greenwood, abogado de derechos constitucionales de renombre nacional y asesor general emérito de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se unió a la Junta Directiva de la compañía tras ser uno de los principales asesores legales de la organización durante más de una década. Como expresidente de policía constitucional y mejores prácticas del Comité de Derechos Humanos y Civiles de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), Greenwood garantiza que la tecnología AirFrisk se implemente dentro de estrictos límites constitucionales, mitigando la responsabilidad de las agencias, minimizando el riesgo para los agentes del orden y protegiendo los derechos de los ciudadanos.

Acerca de Lassen Peak

Lassen Peak es una empresa emergente del área de Seattle compuesta por una combinación única de líderes tecnológicos de la industria en tecnología inalámbrica de ultraalta velocidad, radar de imágenes, inteligencia artificial, geoposicionamiento y otras tecnologías; veteranos de la seguridad pública en las fuerzas del orden, militares, industrias del entretenimiento con gran afluencia de público, y líderes de derechos civiles y justicia social. Al combinar las tecnologías avanzadas con la necesidad de una transformación en las soluciones de seguridad pública en este campo, el equipo se compromete a brindar a las fuerzas del orden y a la sociedad alternativas seguras y menos contenciosas a los métodos tradicionales de identificación de objetos y armas peligrosas ocultas.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre la tecnología, el desarrollo de productos y los planes comerciales de la empresa. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas.

