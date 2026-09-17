LawZero recibe el compromiso de hasta 300 millones de dólares en financiación conjunta de Canadá y Alemania (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTRÉAL, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, en ALL IN, Canadá y Alemania anunciaron una financiación de hasta 300 millones de dólares canadienses para que LawZero desarrolle una forma fundamentalmente nueva de IA avanzada, segura y capaz.

La rápida aceleración de la IA conlleva riesgos importantes, como lo demuestran los recientes incidentes en los que diversos sistemas han traspasado los límites de seguridad. El mundo necesita urgentemente alternativas que garanticen el desarrollo de sistemas de IA lo suficientemente fiables para su adopción, que respeten los valores soberanos y que protejan el bienestar y el espíritu emprendedor de las personas. Esta inversión conjunta de Canadá y Alemania refleja una gran confianza en el enfoque técnico de LawZero y en el papel fundamental que esta empresa puede desempeñar para responder a la urgente necesidad de un liderazgo soberano en los sistemas de IA de próxima generación.

La financiación impulsará la siguiente fase de la hoja de ruta técnica de LawZero, permitiendo ampliar su equipo internacional de investigación científica y asegurar una infraestructura informática de primer nivel. Estas inversiones permitirán a LawZero expandir sus operaciones a Europa mediante la apertura de una oficina en Berlín (Alemania), contribuyendo así a su dinámico ecosistema de innovación.

Como parte de esta próxima fase de crecimiento, LawZero establecerá una infraestructura de computación soberana y dedicada en Canadá, en colaboración con los socios canadienses Hypertec y 5C. Esta colaboración proporcionará a LawZero la capacidad de computación avanzada necesaria para llevar a cabo sus investigaciones a gran escala, al tiempo que arraiga en Canadá infraestructura, experiencia y capacidades críticas en materia de IA.

El enfoque principal de LawZero, denominado Scientist AI, considera la fiabilidad como una capacidad fundamental y se centra en desarrollar una forma de IA esencialmente nueva, diseñada para ser fiable y segura desde su concepción. A diferencia de los sistemas actuales de IA de vanguardia, diseñados para actuar de forma autónoma y perseguir sus propios objetivos, Scientist AI se está desarrollando para razonar de manera transparente y ofrecer resultados fiables y basados en evidencias, sin sesgos derivados de objetivos propios. A medida que LawZero avanza hacia una IA avanzada y segura, se espera que Scientist AI proporcione mecanismos de salvaguardia para los modelos de vanguardia actuales, acelere los avances científicos y profundice en la comprensión de los riesgos que plantea la IA y de cómo evitarlos.

Citas

"El futuro de Canadá en el ámbito de la inteligencia artificial depende del desarrollo de sistemas avanzados que reflejen nuestros valores y protejan nuestros intereses. Al invertir en innovación de origen nacional, como Scientist AI, estamos fortaleciendo la capacidad soberana de Canadá en materia de IA y garantizando que la próxima generación de esta tecnología se desarrolle de manera segura, responsable y bajo condiciones canadienses".

– El Honorable Evan Solomon, ministro de Inteligencia Artificial e Innovación Digital y ministro responsable de la Agencia Federal de Desarrollo Económico para el Sur de Ontario.

"La economía de Canadá crece cuando apoyamos el tipo de innovación que ayuda a nuestras industrias a competir y prosperar. Al invertir en LawZero, una organización canadiense que impulsa una IA segura y de alto impacto, estamos fortaleciendo las capacidades nacionales, fomentando empleos de calidad y contribuyendo a garantizar que las tecnologías avanzadas se desarrollen de manera responsable y en beneficio de los canadienses".

–La Honorable Mélanie Joly, ministra de Industria y ministra responsable de Desarrollo Económico de Canadá para las regiones de Quebec.

"Con 'Scientist AI', estamos profundizando en la consolidada colaboración entre Canadá y Alemania. Este proyecto adopta un enfoque innovador y con fundamentos matemáticos: desarrollar una inteligencia artificial intrínsecamente segura. El modelo de seguridad desde el diseño ofrece una alternativa a los agentes de IA autónomos potencialmente incontrolables. Funciona basándose exclusivamente en hechos —como un científico objetivo— y no persigue objetivos propios. Al desarrollar capacidades avanzadas de investigación en IA en Canadá y Europa, estamos reforzando nuestra soberanía tecnológica".

– Doctor Karsten Wildberger, ministro federal de Digitalización y Modernización del Gobierno de Alemania.

"A medida que los riesgos de la IA se multiplican y aceleran, nuestra prioridad debe ser crear soluciones para hacer segura esta tecnología y ofrecer modelos alternativos en los que las personas puedan confiar genuinamente. Los acontecimientos recientes demuestran que la seguridad es, en sí misma, una capacidad fundamental: la innovación científica y la seguridad pública pueden y deben avanzar de la mano. La misión de LawZero es abordar este desafío científico crítico mediante el desarrollo de una IA fiable y segura desde su diseño. Este respaldo de Canadá y Alemania marca un momento decisivo que nos lleva a la siguiente fase del desarrollo de una IA segura a escala mundial, al tiempo que refuerza la soberanía tecnológica de ambas naciones".

– Yoshua Bengio, fundador y director científico de LawZero.

"La IA avanza a un ritmo sin precedentes y tiene el potencial de transformar el mundo para mejor. Es responsabilidad de todos nosotros garantizar un despliegue seguro de la IA, y creo que Canadá tiene un papel fundamental que desempeñar para lograrlo. Hypertec se enorgullece de construir, junto con nuestro socio 5C, la infraestructura informática soberana de clase mundial que permite a Law Zero desarrollar una IA segura desde su diseño en suelo canadiense. Este es precisamente el tipo de colaboración entre el gobierno, el capital y la industria canadiense que se requiere para alcanzar el potencial que promete la IA".

– Simon Ahdoot, consejero delegado de Hypertec Group.

"La investigación de vanguardia en IA requiere una infraestructura capaz de rendir al mismo nivel. 5C se enorgullece de proporcionar a Law Zero la capacidad de cómputo dedicada necesaria para impulsar su trabajo a gran escala, aquí en Canadá".

– Jonathan Ahdoot, consejero delegado de 5C.

Acerca de LawZero

Con sede en Montreal, LawZero es una organización emergente sin fines de lucro que desarrolla soluciones técnicas para sistemas de IA de gran capacidad y seguros desde su diseño. Fundada por Yoshua Bengio, galardonado con el premio Turing, LawZero tiende un puente entre la investigación fundamental sobre la seguridad de la IA y el desarrollo de soluciones técnicas. La organización está regida por una Junta Directiva independiente y un Consejo Asesor Global integrado por líderes internacionales, entre ellos Maria Eitel —fundadora de la Fundación Nike y de Girl Effect y presidenta de la Junta—, los ex primeros ministros Jacinda Ardern y Stefan Löfven, el autor Yuval Noah Harari, el ex director ejecutivo de Rolls-Royce Sir John Rose y la directora ejecutiva de Mila, Valerie Pisano. Tras haber sido incubada inicialmente en Mila, la labor de LawZero cuenta con el respaldo de financiación catalizadora proveniente de la filantropía —incluidas la Fundación Gates, Coefficient Giving, Schmidt Sciences, el Future of Life Institute, NVIDIA y Jaan Tallinn a través de la Silicon Valley Community Foundation—, así como de los gobiernos de Canadá y Alemania.

Para obtener más información sobre la investigación de LawZero, visite https://lawzero.org/en/research

Contacto: media@lawzero.org

"Traducción facilitada por PRNewswire".

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