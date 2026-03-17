Le Clarence recibe dos estrellas Michelin bajo la dirección de Andrea Capasso

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Le Clarence, un referente de la alta gastronomía parisina, celebra sus dos estrellas Michelin en la ceremonia de 2026. Este galardón reconoce la labor y la visión de Andrea Capasso, chef ejecutivo desde septiembre de 2025, quien, en su primer año al frente de la cocina, logra un importante reconocimiento a su rigor y sensibilidad culinaria.

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Situado a pocos pasos del Grand Palais, en un entorno a la vez majestuoso e íntimo, Le Clarence abrió sus puertas en noviembre de 2015 por iniciativa del grupo familiar Domaine Clarence Dillon, propietario de prestigiosas bodegas como el legendario Château Haut-Brion. Este lugar encarna un refinado y atemporal arte de vivir francés, promovido por S.A.R. el Príncipe Roberto de Luxemburgo, representante de la cuarta generación de la familia y presidente de la compañía.

Una distinción en honor a la cocina de Andrea Capasso

Con poco más de treinta años y catorce años de experiencia a sus espaldas, Andrea Capasso aporta a Le Clarence una energía serena y vibrante. Tras siete años en el restaurante, encarna su continuidad y dinamismo. Su cocina trasciende la mera técnica; es una experiencia sensorial. Concebida como una partitura envolvente y electrizante que se despliega en secuencias, su propuesta culinaria explora la esencia de ingredientes cuidadosamente seleccionados, trabajados con precisión y elevados para revelar múltiples matices, a veces inesperados, siempre claros. Un hilo conductor de delicadeza envolvente y fina acidez se extiende a lo largo de cada bocado, mientras que los maridajes de tierra y mar, tan característicos de Le Clarence, adquieren una nueva dimensión. Andrea Capasso cocina para conmover y revitalizar a través de la emoción, un enfoque sincero que deja en los comensales un deseo perdurable de regresar.

"Recibir dos estrellas Michelin en mi primer año como chef ejecutivo es un inmenso honor", afirmó Andrea Capasso. "Esta distinción reconoce, sobre todo, el esfuerzo colectivo, la dedicación diaria de quienes dan vida a Le Clarence y la confianza depositada en mí. Nos anima a seguir cocinando con pasión, a buscar la emoción genuina y a ofrecer a cada comensal un momento de placer que perdure en su memoria".

Tras observar las preferencias de sus comensales, Andrea Capasso ha introducido, junto con los menús degustación, un menú de almuerzo entre semana que evoluciona con las estaciones. Pensado para quienes tienen poco tiempo, ofrece la oportunidad de disfrutar de Le Clarence en tan solo una hora, sin renunciar al sabor ni a la calidad. Una proeza donde la precisión del servicio rivaliza con la creatividad en el plato.

Una experiencia realzada por la excelencia en el servicio

En el corazón de esta experiencia, Charles Weyland orquesta una hospitalidad elegante pero relajada. Formado en establecimientos de primer nivel, aporta a Le Clarence una visión de servicio basada en la escucha atenta y la comprensión intuitiva de cada huésped. Lejos de cualquier formalidad, crea un ambiente cálido y casi íntimo, donde la cocina y el comedor se fusionan en perfecta armonía, realzando cada momento que se pasa en la mansión privada.

Le Clarence también se nutre de una de las bodegas más destacadas de París, que reúne cerca de 2.000 referencias de los mejores terruños franceses. Cada servicio de vino, orquestado por el equipo de sumilleres, se convierte en un momento de distinción: la atención personalizada, la decantación y el maridaje crean un diálogo único entre la gastronomía y los grands crus, realzando cada plato y cada instante que se pasa en el restaurante.

Con la consagración de sus dos estrellas Michelin, Le Clarence reafirma la singularidad de la cocina de Andrea Capasso y la excelencia de una experiencia integral, consolidándose, más que nunca, entre los mejores destinos gastronómicos de París.

Acerca de Domaine Clarence Dillon

Fundado en 1935, el grupo familiar Domaine Clarence Dillon reúne algunas de las bodegas más prestigiosas del mundo: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus, Clarendelle y Klara. Desde 2015, Domaine Clarence Dillon también cuenta con una residencia parisina, auténtica embajadora del arte de vivir francés, tan apreciado por el príncipe Roberto de Luxemburgo, presidente de Domaine Clarence Dillon y representante de la cuarta generación de la familia. En ella se encuentran el restaurante Le Clarence, galardonado con dos estrellas Michelin, y La Cave du Château, una excepcional tienda especializada en los mejores vinos y licores del terruño francés, también presente en Burdeos (https://www.lacaveduchateau.com).

Desde 2018, el príncipe Roberto de Luxemburgo y Domaine Clarence Dillon son miembros de Primum Familiae Vini, una asociación internacional de doce familias cuyos castillos y fincas producen algunos de los mejores vinos del mundo. Domaine Clarence Dillon también continúa la tradición filantrópica de su fundador apoyando el Grand Palais, situado frente a su residencia privada. Desde 2023, los vinos del grupo son socios oficiales del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y se sirven exclusivamente en la ceremonia de los Premios Óscar.

Contactos de medios:

Klante flore@klante.co

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