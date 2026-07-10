(Información remitida por la empresa firmante)

-Leetx presenta el cilindro eléctrico inteligente EcoMove para simplificar la integración en estaciones de prensado

Este módulo estandarizado, con monitorización de fuerza y trazabilidad del proceso integradas, reduce el tiempo de preparación de la estación de 40-100 horas a aproximadamente 2 horas; cubre un rango de fuerza de 10 a 60 kN.

MUNICH, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los integradores de sistemas y los fabricantes que construyen estaciones automatizadas de ajuste a presión suelen enfrentarse a un desafío común: obtener motores, controladores, sensores y cables de múltiples proveedores, escribir código personalizado para el control de fuerza del PLC y dedicar entre 40 y 100 horas por estación a la integración y depuración. El resultado es un ensamblaje no estandarizado con trazabilidad de datos limitada y mayor riesgo para el proyecto.

Leetx, proveedor de tecnología de fijación y ensamblaje industrial, presentó hoy EcoMove, un cilindro eléctrico que integra el cuerpo mecánico, el servomotor, el controlador, el sensor de presión y el software de visualización en una sola unidad de ajuste a presión. El sistema elimina la necesidad de obtener componentes individuales y de programación personalizada, ofreciendo una alternativa preintegrada a las configuraciones tradicionales de múltiples proveedores.

EcoMove se puede configurar en aproximadamente dos horas. Cubre un rango de fuerza de 10 a 60 kN con opciones de carrera de 150 mm y 350 mm, y admite ajuste a presión, remachado, prueba de resortes, doblado y enderezado en líneas de automatización automotriz, de baterías para vehículos eléctricos y de automatización industrial en general.

Las especificaciones clave incluyen:

Monitorización en tiempo real del desplazamiento de fuerza con evaluación de aprobado/reprobado por ciclo

Control de velocidad adaptativo que mantiene el sobreimpulso de fuerza por debajo del 2 %

Almacenamiento de hasta 32 programas de proceso para un cambio rápido

Compatibilidad con múltiples protocolos de bus industrial y E/S estándar

Consumo de energía 20 veces menor y nivel de ruido de 75 dB en comparación con las alternativas hidráulicas

Todos los módulos principales —estructura mecánica, sistema de control y software— se desarrollan internamente en los centros de I+D de Leetx en Shanghái y Wuxi. Los componentes críticos se fabrican en las propias instalaciones de mecanizado de alta precisión de la empresa.

"Los integradores de sistemas suelen tardar semanas en ensamblar estaciones de prensado a partir de componentes dispares, sin un control de calidad estandarizado ni exportación de datos", afirmó Samuel Chen, director de Negocios Internacionales de Leetx. "EcoMove ofrece un sistema totalmente integrado con monitorización y trazabilidad de procesos incorporadas, lo que permite a los ingenieros centrarse en los resultados de la aplicación en lugar de en la integración de componentes".

EcoMove cuenta con la certificación CE y ya está disponible. El servicio técnico europeo se presta a través de la filial de Leetx en Alemania.

Acerca de Leetx

Leetx es una empresa de tecnología de ensamblaje inteligente especializada en sistemas de servoprensa, sistemas de atornillado y fijación, y sistemas de alimentación automática de tornillos para la fabricación de alta gama. Diseñadas para ofrecer trazabilidad de datos a nivel de proceso y garantía de calidad sin defectos, las soluciones de Leetx se implementan en cientos de líneas de producción en todo el mundo en los sectores de automoción, de baterías para vehículos eléctricos, aeroespacial y otros.

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