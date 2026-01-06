(Información remitida por la empresa firmante)

- Lexar entra en su próxima era: celebra 30 años de innovación con una nueva visión de almacenamiento de IA y una asociación global con la selección nacional de fútbol de Argentina

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de su 30º aniversario, Lexar reflexiona sobre tres décadas de innovación, excelencia en ingeniería y rendimiento fiable. Desde 1996, Lexar ha evolucionado desde ser pionera en estándares de tarjetas de memoria hasta convertirse en una marca global que define los flujos de trabajo de creadores, jugadores, profesionales y dispositivos inteligentes de última generación.

Partiendo de esta base, Lexar llega al 2026 con un enfoque claro: seguir satisfaciendo las cambiantes necesidades de los usuarios, a la vez que se prepara para un futuro marcado por flujos de trabajo basados en IA, movilidad y datos en tiempo real.

Liderazgo en Valor: 30 Años de innovación, fiabilidad y diseño de productos centrado en el usuario

Durante 30 años, Lexar ha cimentado su reputación sobre tres valores fundamentales: Profesionalismo, Innovación y Servicio, ofreciendo soluciones de almacenamiento que evolucionan con las necesidades de fotógrafos, cineastas, gamers y creadores móviles.

Profesionalismo: Desde que estableció el estándar de velocidad de lectura de tarjetas CF en la industria en 1996, Lexar ha seguido superando los límites de la tecnología de tarjetas de memoria. La tarjeta Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Tipo B amplía este liderazgo con un rendimiento sostenido para cine de alta gama, captura con una tasa de bits ultraalta y flujos de trabajo 8K de última generación.

Innovación:Los avances en productos y tecnología han definido la trayectoria de Lexar desde sus inicios, superando constantemente los límites de la industria: desde la primera solución de flujo de trabajo profesional del mundo hasta la primera tarjeta SD totalmente metálica del sector, la Lexar ARMOR GOLD SDXC UHS-II, y la primera tarjeta microSD Express de 1 TB del mundo, la Lexar PLAY PRO microSDXC Express.

Servicio: Lexar entiende que el almacenamiento es más que hardware: es una solución completa y fiable. Con herramientas como la aplicación Lexar y soporte integral, Lexar ayuda a los consumidores a proteger, administrar y preservar el trabajo y los recuerdos que más importan.

Liderazgo de productos: soluciones de almacenamiento emblemáticas en CES 2026

Estos pilares del liderazgo en valor de Lexar se reflejan en los productos emblemáticos presentados en CES 2026: soluciones perfeccionadas mediante el conocimiento continuo de los usuarios y la evolución de sus escenarios, y basadas en la dilatada experiencia en ingeniería de Lexar.

Entre los productos destacados se incluyen:

Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC: la tarjeta microSD UHS-I de 2 TB más rápida del mundo, que ofrece hasta 255 MB/s de lectura y 180 MB/s de escritura con grabación de video 4K60P y durabilidad mejorada, ideal para usuarios de drones, cámaras de acción y creadores al aire libre.

que ofrece hasta 255 MB/s de lectura y 180 MB/s de escritura con grabación de video 4K60P y durabilidad mejorada, ideal para usuarios de drones, cámaras de acción y creadores al aire libre. SSD portátil Lexar Air : una solución de almacenamiento portátil, elegante y ultraligera, de tan solo 17 g, con copia de seguridad automática mediante la aplicación Lexar. Diseñada para creadores y usuarios móviles que necesitan almacenamiento rápido y sin interrupciones dondequiera que vayan.

: una solución de almacenamiento portátil, elegante y ultraligera, de tan solo 17 g, con copia de seguridad automática mediante la aplicación Lexar. Diseñada para creadores y usuarios móviles que necesitan almacenamiento rápido y sin interrupciones dondequiera que vayan. SSD NVMe PCIe 4.0 Lexar PLAY X: hasta 7.400 MB/s de lectura y 6.500 MB/s de escritura para juegos, creación de contenido y flujos de trabajo de alto rendimiento.

hasta 7.400 MB/s de lectura y 6.500 MB/s de escritura para juegos, creación de contenido y flujos de trabajo de alto rendimiento. SSD portátil Lexar TouchLock: SSD portátil con doble cifrado NFC, autenticación NFC y cifrado de hardware AES de 128 bits. Con un smartphone como clave, los usuarios pueden desbloquear zonas de almacenamiento seguras con un toque, en una unidad magnética delgada que ofrece copia de seguridad automática de fotos.

Juntas, estas soluciones refuerzan el liderazgo de Lexar en la entrega de almacenamiento altamente fiable y de alto rendimiento en diversos flujos de trabajo, desde la captura de contenido de acción hasta juegos de alta velocidad y la creación móvil diaria.

Liderazgo tecnológico: presentamos el núcleo de almacenamiento con IA de Lexar

A medida que la IA avanza de la nube al edge, los dispositivos de próxima generación, desde PC con IA y sistemas de juegos hasta herramientas de imagen, equipos autónomos y robótica, imponen demandas de almacenamiento sin precedentes. Estas cargas de trabajo requieren un mayor rendimiento sostenido, mayor fiabilidad para operaciones críticas y mayor flexibilidad para flujos de trabajo de IA móviles y distribuidos.

Para abordar este cambio, Lexar presenta el Núcleo de Almacenamiento con IA, una nueva base de almacenamiento construida sobre tres pilares: rendimiento, fiabilidad y flexibilidad, que marca el inicio de la era del almacenamiento con IA para el consumidor.

Guiado por este marco, Lexar presentará tres productos de almacenamiento de grado IA:

SSD de grado IA: para PC con IA y cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento.

para PC con IA y cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento. Memoria USB de grado IA: a medida que más PC de nueva generación adopten interfaces de expansión integradas, la memoria USB de grado IA permitirá a los usuarios ampliar el almacenamiento al instante con solo conectar un dispositivo para aumentar la capacidad.

a medida que más PC de nueva generación adopten interfaces de expansión integradas, la memoria USB de grado IA permitirá a los usuarios ampliar el almacenamiento al instante con solo conectar un dispositivo para aumentar la capacidad. Tarjeta de grado IA: para imágenes de IA 8K, fusión de sensores y análisis perimetral en tiempo real.

Estas primeras direcciones de producto representan la fase pionera del Núcleo de Almacenamiento de IA. Lexar continuará expandiendo esta plataforma a los juegos de IA, la creación de imágenes de IA, la robótica inteligente y los sistemas automotrices de próxima generación.

Liderazgo de marca: una alianza global basada en valores compartidos

Esta visión de futuro también se extiende a la alianza global de Lexar con la Selección Argentina de Fútbol, como socio global de almacenamiento del equipo. Una alianza basada en valores compartidos de liderazgo, profesionalismo e impacto global. El legado de campeón del equipo se alinea con las tres décadas de Lexar superando los límites de la industria y ofreciendo soluciones de almacenamiento fiables y de alto rendimiento.

Para celebrar esta alianza, Lexar presentará ediciones de marca compartida de la Selección Argentina de Fútbol de las unidades SSD portátiles Lexar Air y Lexar SL500 en el primer semestre de 2026: productos creados para ayudar a aficionados, creadores y profesionales a capturar y preservar los momentos que importan. Ambas marcas inspiran a audiencias globales: una a través de la capacidad del fútbol para unir a personas de diferentes culturas, la otra a través de la tecnología que empodera a creadores, jugadores y profesionales de todo el mundo.

Los visitantes pueden explorar la línea completa de productos de Lexar en el expositor número 20234 del CES, en el Salón Central del Centro de Convenciones de Las Vegas, del 6 al 9 de enero de 2026.

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años desarrollando soluciones de memoria fiables y de alto rendimiento. Actualmente, opera más de 100.000 canales de venta en seis continentes y atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su galardonado portafolio, que abarca desde tarjetas de memoria y SSD hasta DRAM y almacenamiento móvil, continúa empoderando a creadores, profesionales y usuarios habituales de todo el mundo.

Si desea más información visite lexar.com

