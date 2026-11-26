(Información remitida por la empresa firmante)

Este lanzamiento ha coincidido con el décimo aniversario consecutivo de LGMG como líder mundial en ventas de camiones volquete de carrocería ancha con transmisión mecánica para uso todoterreno

SHANGHÁI, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- LGMG llevó a cabo la presentación de su camión volquete minero de ruedas eléctricas VTH150 en bauma CHINA 2026 el 24 de noviembre. Habiendo sido diseñado para transportar cargas pesadas las 24 horas del día en grandes minas a cielo abierto, el VTH150 cuenta con lo que LGMG describe como el primer sistema de tracción eléctrica en las ruedas del mundo, impulsado por motores síncronos de imanes permanentes (PMSM).

Una década de liderazgo en el sector de los camiones mineros diseñados específicamente para la minería

LGMG entró en el mercado de camiones volquete de carrocería ancha en el año 2012 con vehículos diseñados desde cero para la minería. La investigación de campo impulsó mejoras en la capacidad de carga útil, la resistencia estructural, la fiabilidad y la comodidad del operador durante largas jornadas.

En agosto de 2026, Frost & Sullivan publicó su estudio independiente sobre el mercado global de camiones volquete de carrocería ancha con transmisión mecánica para uso fuera de carretera, confirmando que LGMG había liderado las ventas mundiales en esta categoría durante un periodo de diez años consecutivos.

Tracción eléctrica en las ruedas para transporte pesado

El VTH150 introduce a LGMG dentro del segmento de camiones mineros eléctricos de alta capacidad. Su motor PMSM es más eficiente, compacto y de fácil mantenimiento. LGMG puede desarrollar tecnología de ruedas eléctricas de forma interna, abarcando desde el prototipo hasta llegar a la producción a gran escala.

LGMG presentó camiones mineros híbridos en el año 2019 y comenzó a producir modelos totalmente eléctricos en 2020. Su gama actual incluye equipos mineros híbridos, totalmente eléctricos y propulsados por metanol.

La gama de camiones mineros de LGMG dispone de sistemas modulares de propulsión eléctrica y controles de vehículo propios para ajustar la potencia según las condiciones. Estas tecnologías pueden reducir el consumo de energía hasta en un 20% frente a los camiones mineros convencionales de combustible.

LGMG también está llevando a cabo el desarrollo de su propia tecnología de chasis con control electrónico y colaborando con especialistas en conducción autónoma con el fin de demostrar el funcionamiento de camiones de transporte sin conductor en diversas condiciones operativas. Estos proyectos ayudan a las minas a automatizar el transporte y coordinar los movimientos de los camiones con una mayor precisión.

Conectando transporte, energía y operaciones mineras

LGMG va a seguir llevando a cabo el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica, controles electrónicos y sistemas de baterías. La empresa también está impulsando microrredes que combinan energía solar, almacenamiento de energía y carga, junto con plataformas digitales para la gestión de las operaciones mineras.

LGMG busca integrar camiones, infraestructura de carga y sistemas de gestión minera con el fin de que los operadores puedan gestionar sus instalaciones de manera más eficiente, reducir costes operativos y avanzar hacia operaciones con bajas emisiones.

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