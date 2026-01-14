LIB Industry informa sobre la implementación de cámaras de pruebas ambientales de bajo PCG

(Información remitida por la empresa firmante)

-LIB Industry informa sobre la implementación continua de cámaras de pruebas ambientales de bajo PCG que cumplen con las normas de la UE en Europa

XI'AN, China, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Un año después de que entrara en vigor oficialmente la regulación del Potencial de Calentamiento Global (PCG) de la Unión Europea, LIB industryestá viendo validada su estrategia inicial de ingeniería de bajo PCG mediante una operación estable en laboratorios europeos.

El reglamento (UE 2024/537), que limita el PCG de los refrigerantes a 150 para los equipos industriales vendidos en la UE, ha trasladado el cumplimiento de los requisitos de bajo PCG del debate político a la práctica. A medida que se endurecen las normas de contratación pública, los laboratorios y fabricantes priorizan cada vez más los sistemas probados y compatibles con la normativa sobre las soluciones de transición que podrían enfrentarse a futuras restricciones.

Como uno de los primeros fabricantes chinos en alinearse proactivamente con los requisitos de bajo PCA de la UE, LIB Industry comenzó a alinear la ingeniería de sus cámaras ambientales con los requisitos de bajo PCG antes de la implementación del reglamento. Sus cámaras de temperatura y humedad, así como las cámaras de ciclo térmico, se rediseñaron a nivel de sistema y ahora operan en múltiples instalaciones de prueba europeas, según la empresa.

En lugar de sustituir refrigerantes en las plataformas existentes, LIB Industry implementó combinaciones de refrigerantes de PCG ultrabajo, respaldadas por arquitecturas optimizadas de refrigeración en cascada. Estos sistemas están diseñados para mantener un rendimiento estable a temperaturas de hasta –70°C, con un consumo energético total reducido, según datos operativos internos.

"El cumplimiento de los requisitos de PCG bajo requiere un enfoque de ingeniería integral", declaró LIB Industry. "Tras un año de operaciones de campo, los clientes europeos se centran cada vez más en la eficiencia del ciclo de vida, la flexibilidad de actualización y la conformidad con la normativa a largo plazo".

Con base en los comentarios de los clientes y los datos de consultas internas, LIB Industry informa de un interés continuo tanto en nuevas cámaras ambientales de PCG bajo como en soluciones de modernización destinadas a sustituir los equipos existentes de PCG alto. La empresa ha ampliado su plataforma de ingeniería de PCG bajo para admitir configuraciones de cámara personalizadas y no estándar, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de los umbrales regulatorios de la UE.

La cartera de productos de simulación ambiental de LIB Industry incluye cámaras de temperatura y humedad, cámaras de ensayo de polvo IP y lluvia, cámaras de intemperismo UV, cámaras de ensayo de gases y cámaras de niebla salina, disponibles en diseños estandarizados y totalmente personalizados.

Con instalaciones en casi 60 países y una red de servicios en expansión, LIB Industry continúa apoyando a los laboratorios en su adaptación a los cambiantes requisitos de cumplimiento ambiental a medida que las regulaciones de sostenibilidad pasan de ser objetivos políticos a su aplicación operativa.

Acerca de LIB Industry

LIB Industry es un fabricante de equipos de simulación y ensayo ambiental, que proporciona cámaras de ensayo de temperatura, humedad, intemperismo, corrosión y protección de entrada para laboratorios de todo el mundo. Con instalaciones en casi 60 países, la empresa ofrece soluciones de ensayo estandarizadas y personalizadas diseñadas para cumplir con los cambiantes requisitos regulatorios y operativos internacionales.

Información de contactoTel: +86 187 0087 5368Email: inquiry@libtestchamber.comPágina web: https://www.libtest.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861404...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lib-industry-informa-sobre-la-implementacion-de-camaras-de-pruebas-ambientales-de-bajo-pcg-302661157.html