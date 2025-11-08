La Liga Profesional de Lucha Libre regresa en 2026 para transformar la lucha libre india

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA DELHI, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Federación de Lucha Libre de la India (WFI) anunció el tan esperado regreso de la Liga Profesional de Lucha Libre (PWL), cuyo lanzamiento está previsto para mediados de enero de 2026. Después de su última temporada exitosa en 2019, la liga regresa con un nuevo modelo público-privado para brindar a los luchadores indios una plataforma global, fortalecer la preparación olímpica y promover la lucha femenina.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa presidida por Shri Brij Bhushan Sharan Singh, expresidente, WFI, y exmiembro del Parlamento, quien acudió como invitado de honor.

"La lucha no es solo un deporte en India; es nuestra herencia. La Liga Profesional de Lucha Libre (PWL) será el puente entre nuestros tradicionales akhadas y el ámbito internacional", declaró Shri Brij Bhushan Sharan Singh.

El presidente de la WFI, Shri Sanjay Kumar Singh, añadió: "Lo que la IPL hizo por el críquet, la PWL lo hará por la lucha. Será una cantera para los futuros campeones de India, quienes traerán medallas de los Juegos Olímpicos, los Juegos Asiáticos y más allá. Con igual énfasis en nuestra fuerza femenina, aspiramos a crear una generación de luchadoras que dominen a nivel mundial".

La PWL contará con la participación de los mejores luchadores indios, quienes competirán junto a estrellas internacionales de las potencias mundiales de la lucha libre. Al ser una liga basada en franquicias, ofrece oportunidades lucrativas para la participación corporativa y los inversores privados.

"La Liga Profesional de Lucha Libre (PWL) se basa en un modelo autosostenible y comercialmente viable que beneficia tanto a los atletas como a los inversores", declaró Dayaan Farooqui, presidente y promotor de la PWL. "Nuestro objetivo es convertir la lucha libre en un deporte de masas con la misma energía y participación de los aficionados que las principales ligas de la India".

Akhil Gupta, consejero delegado de la PWL, destacó el enfoque de la liga centrado en el jugador: "Estamos creando una estructura que garantiza la estabilidad financiera de nuestros atletas mediante contratos, incentivos y alianzas, lo que les permite concentrarse plenamente en su rendimiento".

Sumit Dubey, director de operaciones de la PWL, liderará las alianzas con franquicias y patrocinadores para asegurar una sólida ejecución operativa y comercial.

El calendario detallado de la temporada, los propietarios de las franquicias y los participantes internacionales se anunciarán próximamente. Con esto, WFI reafirma su misión de devolver a la lucha libre, el deporte más antiguo de la India, a la vanguardia del reconocimiento mundial.

Acerca de WFI:

La Federación de Lucha Libre de la India (WFI) es el organismo rector de la lucha en la India, afiliada a la Asociación Olímpica India y a United World Wrestling.

Acerca de PWL:

La Liga Profesional de Lucha Libre es la principal competición de lucha libre profesional de la India, diseñada para empoderar a los atletas y elevar la lucha libre a un escenario global.

