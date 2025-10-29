(Información remitida por la empresa firmante)

- LILYSILK lanza su venta del Black Friday 2025, celebrando la elegancia y la gratitud con productos sostenibles favoritos

NUEVA YORK, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, una de las marcas de seda líderes en el mundo, cuya misión es inspirar a las personas a vivir una vida mejor y un estilo de vida más sostenible, ha lanzado oficialmente su venta del Black Friday 2025. La venta, que comenzó el 27 de octubre, destaca la combinación característica de la marca de artesanía, comodidad y diseño ecológico, y expresa su sincero agradecimiento a su comunidad global.

Entre las prendas destacadas de este año se encuentra el cárdigan de cachemira cepillada ultrasuave, confeccionado con 100 % cachemira mongola de grado A y cepillado mediante técnicas japonesas avanzadas. Su textura suave como una nube y su elegante silueta lo convierten en una prenda esencial para combinar con otras prendas, perfecta tanto para el trabajo como para el fin de semana.

La falda de lana Worry-Free reinventa la ropa de lana con su practicidad lavable a máquina. Diseñada para favorecer todo tipo de cuerpo, su tejido elástico y transpirable y su silueta fluida ofrecen comodidad sin renunciar al estilo, perfecta para la oficina o para un look casual elegante.

La innovadora chaqueta con cremallera Heirloom '89 de LILYSILK también se une a la colección. Está confeccionada con SILKERRY™, un tejido de rizo exclusivo con bucles de seda 100 % natural que, al contacto con la piel, ofrecen suavidad instantánea, regulación de la temperatura y una excelente transpirabilidad. Esta chaqueta con cremallera bidireccional proporciona una silueta relajada y un estilo sofisticado en cada ocasión.

Las prendas favoritas de las celebridades también forman parte de la liquidación. Recientemente, se vio a Selena Gómez luciendo la camisa de seda entallada, una prenda esencial de corte impecable y ajustado, confeccionada en seda lavable a máquina, perfecta para profesionales modernos que buscan elegancia y comodidad. En su video musical Sunset Blvd, llevó el suéter de cachemir cepillado con cuello en V, confeccionado en suave cachemir mongol y con una cintura ligeramente entallada.

La modelo estadounidense Jasmine Tookes compartió su look con una blusa de cuello redondo de charmeuse de seda y pantalones de seda con corte al bies. Estas prendas están confeccionadas en charmeuse de seda 100 % de doble faz y tienen un corte que permite una caída fluida, plasmando un minimalismo refinado en cada movimiento.

Las ofertas adicionales incluyen hasta un 25 % de descuento en prendas listas para usar, hasta un 60 % de descuento en colecciones seleccionadas y una oferta de "Compra una y llévate la segunda con un 50 % de descuento" en fundas de almohada de seda seleccionadas.

"En esta temporada de gratitud, extendemos nuestro más profundo agradecimiento a nuestra comunidad", dijo David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "La confianza de nuestros clientes inspira nuestra continua búsqueda de la excelencia, donde los mejores materiales son honrados a través de una creación consciente y cada pieza está elaborada para resistir el paso del tiempo".

Estas ofertas exclusivas están disponibles hasta agotar existencias y ofrecen hasta un 60 % de descuento en una selecta colección de artículos de moda y hogar de lujo. Descubre la selección completa en www.lilysilk.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806938...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-lanza-su-venta-del-black-friday-2025-302598535.html