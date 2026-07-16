LILYSILK presenta la colección SILKAIRY™, una expresión más ligera de la seda para el movimiento moderno

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca líder mundial en seda, dedicada a inspirar a las personas a vivir de forma espectacular, lanzó hoy SILKAIRY™, la tercera colección de su línea de ropa deportiva. Diseñada para el movimiento, los viajes y el día a día, la nueva colección aporta una sensación más ligera y fresca a las prendas inspiradas en la seda gracias a una innovadora confección de tejidos y siluetas versátiles.

El tejido SILKAIRY™ presenta una estructura de aire única de tres capas. Sus superficies lisas, tanto internas como externas, proporcionan la suavidad y la caída natural propias de la seda, mientras que una capa intermedia hueca crea una sensación de amortiguación suave sin añadir peso innecesario. Su elasticidad integrada favorece la flexibilidad y la recuperación de la forma, permitiendo que cada prenda se mueva con comodidad al ritmo del cuerpo.

El resultado es una colección que se basa en las cualidades familiares de la seda: suavidad, fluidez y refinamiento, a la vez que introduce una experiencia de uso más relajada. Ligero, transpirable y suave al tacto, SILKAIRY™ está diseñado para ofrecer una sensación de sofisticación sin resultar restrictivo y una comodidad sin perder su cuidada apariencia.

Entre las piezas clave de la colección, los Wide Leg Lounge Pants presentan una cintura alta definida y una silueta recta y fluida que cae con elegancia desde la cadera hasta el bajo. Un cordón interno, sutiles pliegues delanteros y bajos impecables crean un ajuste regulable con un acabado refinado. Los Curve Hem Shorts combinan una cinturilla preformada con ajuste oculto, mientras que las costuras curvas y los paneles esculpidos se adaptan al cuerpo para una silueta estilizada.

El Short Sleeve Half-Zip Top tiene una forma relajada y ligeramente cuadrada, con un escote que pasa de un cuello alto simulado a una suave V. El ribete de charmeuse de seda añade un contraste refinado, mientras que el tejido ligero se ajusta suavemente al cuerpo. La Zipped Track Jacket aporta una estructura suave gracias a las costuras laterales con forma, un discreto cuello alto y puños y bajo fruncidos.

"Desarrollamos SILKAIRY™ para incorporar la refinada sensación de la seda a prendas más ligeras, flexibles y fáciles de llevar durante todo el día", dijo David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "La colección amplía nuestra línea de ropa deportiva a través de una cuidada confección de tejidos y un diseño versátil. Esperamos que ofrezca a nuestros clientes una nueva forma de disfrutar de la seda como parte de un estilo de vida activo y moderno".

La colección SILKAIRY™ estará disponible en todo el mundo a partir del 16 de julio. Para más información, visite www.lilysilk.com o siga a LILYSILK en Instagram en @lilysilk y Facebook en @Lilysilk.

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