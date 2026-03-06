LiuGong en CONEXPO 2026: Soluciones eléctricas e integradas

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LiuGong (000528.SZ) presentó 13 máquinas de múltiples líneas de productos en CONEXPO-CON/AGG 2026 bajo el tema "Clientes resistentes. Equipos resistentes", que abarca aplicaciones desde la construcción urbana hasta canteras, minería y proyectos de infraestructura a gran escala.

Soluciones eléctricas para reducir los costes operativos

Entre las máquinas presentadas se encontraban la excavadora 922FE de cero emisiones y las cargadoras de ruedas 870HE y 820TE, que representan la creciente cartera de productos eléctricos de LiuGong en el mercado estadounidense. Estas máquinas ofrecen costes operativos más de un 40% menores gracias a la reducción de piezas de desgaste, fluidos y filtros, y a un mantenimiento simplificado. Su funcionamiento silencioso y par motor instantáneo las hacen ideales para la construcción urbana, la demolición y proyectos del sector público sensibles a las emisiones.

Los equipos eléctricos LiuGong operan actualmente en más de 60 países, con unas ventas acumuladas que superan las 60.000 unidades.

Equipos diésel para aplicaciones de alta producción

Para aplicaciones de servicio pesado, LiuGong presentó la excavadora 952F y la cargadora de ruedas 856T, equipadas con motores Cummins Tier 4 Final/Etapa V. Diseñadas para canteras, minería y proyectos de infraestructura a gran escala, estas máquinas destacan por su durabilidad y funcionamiento continuo en entornos exigentes y remotos.

Equipos de precisión que protegen los márgenes del proyecto

LiuGong también presentó equipos especializados, como la motoniveladora 4215D y el rodillo 6608F, destacando sus capacidades de nivelación y compactación de precisión. La precisión de nivelación avanzada y las tecnologías de compactación integradas ayudan a reducir las repeticiones de trabajo asociadas con la remoción de material, la reposición de pavimento y la removilización de personal, lo que permite a los clientes cumplir con los plazos y controlar los costes operativos.

Ecosistema de equipos unificados

La incorporación del bulldozer TD16N completa la gama de productos de LiuGong en las principales categorías de movimiento de tierras. Los sistemas telemáticos y de diagnóstico estandarizados permiten una monitorización y un servicio técnico constantes en múltiples tipos de máquinas, simplificando la gestión de flotas y las operaciones posventa.

Compromiso del cliente

Además de la exhibición de equipos, LiuGong presentó su serie de podcast en el sitio "Tough Customer Talk" en el stand F18033, en el que clientes y distribuidores compartieron experiencias y conocimientos del mundo real sobre el rendimiento, la fiabilidad y el impacto comercial de las máquinas LiuGong.

"Los clientes exigentes no tienen tiempo para la complejidad", explicó Andrew Ryan, presidente de LiuGong Norteamérica. "Necesitan un socio fiable para todo el trabajo, desde la primera excavación hasta la nivelación final. Nuestro objetivo es ofrecer equipos duraderos y eficientes, respaldados por una red de servicio unificada".

Creación de valor a través de la cooperación

Cuatro días antes de CONEXPO-CON/AGG, LiuGong North America celebró una conferencia de distribuidores de dos días, que reunió a distribuidores locales para debatir las tendencias del sector y las estrategias de desarrollo futuras. También se invitó a representantes de distribuidores a compartir sus prácticas de mercado y casos de éxito. Los profundos intercambios fortalecieron aún más las alianzas y sentaron una base sólida para una expansión continua del mercado.

El 4 de marzo, LiuGong y Cummins celebraron 30 años de cooperación global. Hasta la fecha, más de 300.000 máquinas LiuGong en todo el mundo han sido equipadas con motores Cummins, mientras que Guangxi Cummins ha producido más de 300.000 motores desde su fundación, lo que refleja la solidez de esta larga colaboración.

Compromiso con el mercado americano

El 2 de marzo, LiuGong ofreció una conferencia de prensa a la que asistieron casi 50 importantes medios de comunicación, tanto del sector como de los principales. Luo Guobing, presidente de LiuGong; Li Dongchun, vicepresidente de LiuGong; y Andrew Ryan, presidente de LiuGong Norteamérica, anunciaron la estrategia más reciente de la compañía y respondieron a las preguntas de la prensa sobre las tendencias del sector y los planes de desarrollo futuro. Gracias a la ampliación de su cartera de productos y a su compromiso con el cliente, LiuGong reafirmó su compromiso a largo plazo con el mercado local. La compañía seguirá ampliando su oferta para satisfacer las cambiantes necesidades de las obras, ofreciendo soluciones fiables e integrales para una amplia gama de aplicaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926770...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liugong-en-conexpo-2026-soluciones-electricas-e-integradas-302707126.html