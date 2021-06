LIVALL EVO21: Ganador del premio iF GOLD ahora en Indiegogo

The iF Golden Award Winner LIVALL EVO21 Smart Helmet

The iF Golden Award Winner LIVALL EVO21 Smart Helmet - LIVALL/PR NEWSWIRE

SAN RAMON, Calif., 11 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La campaña del casco inteligente EVO21 de LIVALL se vio abrumada por la popularidad desde su lanzamiento oficial en Indiegogo -- la campaña está ahora subiendo más de 300k dólares con 2100+ patrocinadores. Gracias al gran apoyo y a los comentarios de los patrocinadores, LIVALL EVO21 fue incluido en el boletín de noticias de los mejores proyectos de IGG, en los favoritos del equipo y en el tablón de proyectos populares. Además, apareció como el Top Banner en Indiegogo durante 4 días debido a su popularidad entre los patrocinadores y los ciclistas.

Coronado con el premio iF GOLD Award 2021, el casco inteligente LIVALL EVO21 es un revolucionario casco inteligente que redefinirá la seguridad vial de los usuarios. El LIVALL EVO21 viene con un sistema de iluminación de cobertura de 360° sin igual y la detección de caídas patentada por LIVALL con alerta SOS para proporcionar a los ciclistas la protección más completa.

"El diseño de este casco de ciclismo de carretera es una exitosa mezcla de exigencias funcionales y estéticas. La forma optimizada para la circulación del viento combina el rendimiento con un gran enfoque en la seguridad. La luz trasera ampliada optimiza la visibilidad y la comunicación entre los participantes en el tráfico al integrar funciones como las luces de freno y direccionales, así como un sistema SOS". -- Declaración de iF Gold

Sólo los 75 diseños y realizaciones más sobresalientes pueden aspirar a ser galardonados con el iF Gold Award de entre un total de 10.000 candidaturas presentadas de 52 países: las probabilidades de ganar un iF GOLD Award son inferiores al 1%. Con un diseño extraordinario y funciones mejoradas, el EVO21 obtuvo una puntuación de 361/500 en la fase de preselección, y ganó el iF GOLD Award de una sola vez con una alta puntuación de 350/500, muy por encima de la puntuación ganadora de 269.

Fundada por un grupo de entusiastas del ciclismo, LIVALL se dedica a proporcionar a los ciclistas la protección más completa combinando cascos con tecnologías innovadoras. Los cascos tradicionales sólo protegen en caso de accidente. Pero el ciclista de hoy se merece un casco más inteligente. Con una protección activa que ayude a prevenir las colisiones antes de que se produzcan.

Según Bryan Zheng, fundador de LIVALL - El equipo regalará el pañuelo mágico LIVALL Anti-UV a cada uno de los patrocinadores de la campaña LIVALL EVO21 para agradecer el amor y el apoyo de los patrocinadores.

El casco inteligente LIVALL EVO21 hizo su debut mundial con ofertas anticipadas a partir de 89 dólares en Indiegogo. Eche un vistazo a la campaña en Indiegogo:

