Livox presenta Avia 2, un LiDAR de alcance ultralargo para inspecciones, transporte y otras aplicaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Al detectar detalles más finos a una distancia de hasta 1 000 metros, Avia 2 ofrece una cobertura más densa con alta precisión en todas las condiciones meteorológicas.

SHENZHEN, China, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Livox Tech, el principal desarrollador y fabricante de LiDAR del mundo, anunció hoy el lanzamiento de Avia 2, su nueva solución LiDAR de alcance ultralargo para inspecciones de líneas eléctricas de alta precisión, detección de obstáculos para tareas de mantenimiento en vías y mediciones de materiales a granel en depósitos de carbón y graneros. Impulsado por un láser de 1535 nm, Avia 2 ofrece un alcance máximo de detección con corte de hasta 1000 metros y puede alternar entre campos de visión (FOV) grandes y pequeños, lo que les permite a los operadores detectar objetos finos como líneas eléctricas, cables y ramas. También puede capturar de forma estable nubes de puntos 3D de alta resolución con gran nivel de detalle, gracias al micro punto láser, incluso en condiciones complejas como lluvia y niebla.

Alcance de detección ultralargo en kilómetros

El láser de 1535 nm de Avia 2 ofrece una energía más concentrada y un tamaño de punto más pequeño, lo que se traduce en un enorme aumento del alcance. En modo Normal, Avia 2 detecta objetivos con una reflectividad del 5 % a 400 metros de distancia, lo que equivale aproximadamente a 600 metros frente a un objetivo más común con una reflectividad del 10 %. Mientras tanto, el modo de Enfoque aumenta la capacidad de detección hasta 800 metros para objetivos con una reflectividad del 10 % y ofrece un rango máximo de corte de 1 000 metros. En pocas palabras, una sola unidad puede supervisar un tramo de transmisión de hasta un kilómetro o el perímetro de una subestación de hasta 300 metros, lo que reduce la cantidad de sensores necesarios y simplifica tanto la implementación como el procesamiento de la nube de puntos.

Diseñado para ofrecer flexibilidad, Avia 2 también incorpora dos opciones de FOV, lo que les permite a los operadores cambiar entre un modo Normal de 80° 80° para monitorización de áreas amplias y un modo de Enfoque de 15° 15° para inspecciones de largo alcance. Esto facilita que un solo dispositivo se adapte a diferentes requisitos operativos sin cambiar el hardware.

Divergencia para mayor alcance, escaneo no repetitivo para una cobertura densa

La divergencia del rayo del láser de 0.25 0.25 mrad produce un punto de solo 2.5 cm de ancho a 100 metros, lo que permite una detección más precisa desde lejos de objetos finos como líneas eléctricas y ramas. También puede penetrar el polvo y los huecos entre las gotas de lluvia para minimizar el ruido y ofrecer nubes de puntos altamente detalladas, lo que mejora con el tiempo la capacidad de detección del algoritmo.

El método de escaneo no repetitivo con prisma de cuña ofrece además un mejor equilibrio entre una amplia cobertura y una mayor precisión. Esto asegura una cobertura más densa y reduce gradualmente las áreas sin escanear a medida que aumenta el tiempo de exploración. El resultado es un modelo de la infraestructura más completo y una mejor detección de objetos pequeños sin necesidad de líneas de escaneo adicionales.

Diseñado para un funcionamiento fiable y prolongado

Con clasificación IP66 y diseñada para funcionar a temperaturas de entre -20 °C y 65 °C, la Avia 2 tiene un tiempo medio estimado hasta el fallo (MTTF) de 62 500 horas. No requiere calibración ni desmontaje en condiciones normales de funcionamiento, lo que ayuda a reducir las necesidades de mantenimiento en despliegues de infraestructuras remotas. Además, los algoritmos integrados de cancelación de ruido de lluvia y niebla optimizan aún más el rendimiento en todas las condiciones meteorológicas al filtrar las interferencias del entorno antes de que los datos lleguen a los sistemas posteriores, lo que mejora la calidad de la nube de puntos y reduce los requisitos de procesamiento.

Disponibilidad

Avia 2 está disponible a través de Livox y sus socios de distribución autorizados. Para obtener más información sobre el producto, especificaciones técnicas o realizar consultas de ventas, visite www.livoxtech.com.

Todos los datos se midieron utilizando un modelo de producción en un entorno controlado. Para obtener más información, consulta nuestro sitio web oficial.

Acerca de Livox

Livox Technology Company Limited es una empresa fundada en 2016. Livox se compromete a superar la barrera tecnológica actual en la industria del LiDAR y a ayudar a sus clientes a incorporar sensores LiDAR en la comercialización eficiente de sus proyectos. Nuestros productos se venden en 26 países y regiones, y se aplican ampliamente en sectores como la robótica, el mapeo 3D, las ciudades inteligentes, la seguridad y muchos más.

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