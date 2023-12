Locus Robotics nombrado en la lista "2023 Best in Business" de Inc. Magazine

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa obtiene un prestigioso reconocimiento por su enfoque orientado a un propósito, su sostenibilidad y su impacto en la industria en la categoría de logística y transporte

WILMINGTON, Mass., 5 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, un líder mundial en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de cumplimiento, ha sido incluido en la cuarta lista anual 2023 Inc. Best in Business, una compilación que honra a las empresas que han tenido un impacto extraordinario en sus campos y en la sociedad. El reconocimiento cita el compromiso de Locus Robotics de impulsar un cambio positivo en la industria y generar un impacto significativo en los negocios de sus clientes durante los últimos 12 meses.

"Locus Robotics se enorgullece de ser incluido en la lista Inc. Best in Business para 2023", dijo Rick Faulk, consejero delegado de Locus Robotics. "Este reconocimiento es un testimonio de la dedicación de nuestro equipo para abordar las necesidades de nuestros clientes y los desafíos de la industria mientras se mantiene nuestro compromiso con la sostenibilidad y la calidad del trabajo".

La lista reconoce a las empresas más dinámicas de todos los tamaños e industrias que han tenido una influencia destacada en sus comunidades, sus industrias, el medio ambiente o la sociedad. Eric Hagerman, editor de proyectos especiales de Inc., dijo: "Ser incluido en la lista de los mejores negocios es un honor poco común y especial. Estos galardonados demuestran la previsión, el cuidado y la dedicación para priorizar el impacto positivo: el impacto en su comunidad, en sus industria y el medio ambiente, e incluso en la sociedad en su conjunto."

A principios de este año, Locus fue nombrado en Inc. 5000 , marcando el tercer año consecutivo que la empresa aparece en la prestigiosa lista. La lista anual, también publicada por Inc. Magazine, reconoce a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos y celebra sus logros sobresalientes en desarrollo empresarial e innovación.

Locus Robotics también se ha convertido en un líder de la industria en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La empresa apoya activamente la sostenibilidad en todo su negocio, desde la fabricación hasta la implementación, el soporte y el mantenimiento. El modelo de robótica como servicio (RaaS) de Locus, pionero en la industria, permite el mantenimiento, la renovación, la reutilización y la redistribución sostenible y proactiva de todos los robots, evitando cualquier desperdicio o contribución a los vertederos. Locus se compromete a reciclar y reutilizar casi el 100 % de los componentes, lo que demuestra un fuerte compromiso con las prácticas robóticas responsables.

Además de mejorar drásticamente la productividad de los trabajadores entre 2 y 3 veces, Locus aborda la actual escasez de mano de obra en la industria al reducir significativamente los costes de contratación y retención para sus clientes. La solución Locus Robotics aborda los desafíos que plantea la escasez de mano de obra minimizando la necesidad de que los trabajadores realicen tareas extenuantes y que consumen mucho tiempo. Los operadores de almacén se benefician de un flujo de trabajo más eficiente, con menos caminatas y la eliminación de levantar objetos pesados o empujar carros de recolección. Este enfoque transformador garantiza una fuerza laboral más consistente, lo que permite a las empresas satisfacer mayores volúmenes de pedidos, escalar y hacer crecer sus operaciones sin problemas.

Locus Robotics es una solución comprobada que no solo aborda las necesidades inmediatas de las empresas que se enfrentan a la escasez de mano de obra, sino que también prioriza la mejora rentable de la productividad y la ergonomía del lugar de trabajo. La misión de sostenibilidad de la empresa sigue siendo un principio rector en todos los aspectos de sus innovadoras soluciones de automatización robótica.

Acerca de Locus Robotics

Locus Robotics es el líder mundial en soluciones revolucionarias de automatización de almacenes a nivel empresarial, que incorpora robots móviles autónomos (AMR) potentes e inteligentes que operan en colaboración con trabajadores humanos para mejorar drásticamente el movimiento de productos y la productividad entre 2 y 3 veces. Nombrada en Inc. 500 por tres años consecutivos y ganando más de 25 premios de la industria y la tecnología, la solución Locus aumenta drásticamente la productividad del cumplimiento de pedidos, reduce los costes operativos y mejora la calidad, la seguridad y la ergonomía del lugar de trabajo para los trabajadores.

Locus Robotics, que brinda soporte a más de 150 de las principales marcas del mundo y se implementa en más de 300 sitios en todo el mundo, permite a los minoristas, 3PL y almacenes especializados cumplir y superar de manera eficiente los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de cumplimiento actuales. Para más información visite www.locusrobotics.com .

