Loftware y RiseNow se asocian para acelerar el rendimiento y el cumplimiento de la cadena de suministro

(Información remitida por la empresa firmante)

Alliance conecta la adquisición con la identidad y la ejecución del producto, lo que permite una mayor transparencia, trazabilidad y confianza operativa

PORTSMOUTH, N.H., 4 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Loftware, líder mundial en identificación de productos y colaboración en la cadena de suministro, ha dado a conocer hoy una alianza estratégica global junto a RiseNow, una firma líder en consultoría y servicios gestionados de adquisiciones y cadena de suministro que ayuda a las organizaciones a modernizar sus operaciones, desde el abastecimiento hasta la entrega, mediante prácticas recomendadas comprobadas y servicios de IA con agentes.

Al combinar la experiencia de RiseNow en gestión de gastos y cadena de suministro con las soluciones de identificación de productos de Loftware para entornos SAP y SAP S/4HANA, esta alianza integra las compras con la ejecución posterior, lo que permite a las empresas superar los procesos fragmentados que limitan la visibilidad, el cumplimiento y el control. Con un enfoque inicial en el sector sanitario y los sistemas de salud —donde la identificación y la trazabilidad de los productos son fundamentales para la seguridad del paciente y la preparación para auditorías—, la alianza ofrece visibilidad integral y capacidades escalables de seguimiento y localización, con planes de expansión a la fabricación y otros sectores.

"Las organizaciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para que sus inversiones en SAP generen resultados empresariales medibles", afirmó Justin Sadler-Smith, director de ingresos de Loftware. "Gracias a nuestro liderazgo en el ecosistema SAP, incluyendo Loftware Cloud como aplicación avalada por SAP, aportamos mayor inteligencia a la identidad de los productos en cadenas de suministro complejas. Nuestra alianza con RiseNow amplía este valor al combinar una amplia experiencia en transformación con una gestión de datos de producto más inteligente".

Esta colaboración resulta especialmente valiosa para el sector sanitario y otras industrias altamente reguladas, donde la información precisa, el cumplimiento de las normativas y la continuidad del suministro son fundamentales. Al ayudar a las organizaciones a tener mayor confianza en los productos que gestionan, esta alianza fomenta una toma de decisiones más segura, un mejor cumplimiento normativo y operaciones más fiables a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

"Nos entusiasma unirnos a Loftware en una alianza estratégica global para impulsar la visibilidad, el control y la optimización de la cadena de suministro. Nuestros servicios de consultoría y gestión, liderados por operadores, complementan las soluciones de identificación de productos de Loftware, resolviendo los problemas de raíz de las operaciones de nuestros clientes. Juntos, generamos ahorros, reducimos riesgos, aumentamos la visibilidad y aplicamos automatización con IA que mejora tanto los resultados operativos como el rendimiento del usuario", añadió Steve Dailey, director general de RiseNow.

Para obtener más información sobre la colaboración entre Loftware y RiseNow, visite los sitios web de Loftware y RiseNow.

Acerca de Loftware

Loftware es líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones en la nube impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, mejoran la autenticidad y ofrecen trazabilidad de la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Proporcionamos tecnologías de etiquetado y embalaje escalables y basadas en datos que ayudan a las empresas a acelerar el lanzamiento al mercado, mejorar la eficiencia y conectar los productos físicos con las experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y respaldada por más de 40 años de innovación, Loftware presta servicios a clientes de diversos sectores con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

Acerca de RiseNow

RiseNow es una firma global de consultoría y servicios gestionados de compras y cadena de suministro, galardonada y liderada por profesionales, fundada en 2010 y con sede en Leawood, Kansas. La firma ayuda a organizaciones de tamaño mediano a empresas Fortune 2000 de todos los sectores a transformar sus procesos de abastecimiento, compra y gestión de gastos mediante la implementación de compras digitales y el modelo Source-to-Pay. RiseNow también aporta una amplia experiencia en operaciones de cadena de suministro a sistemas de salud y hospitales, proporcionando soporte en inventario, logística y flujo de mercancías en entornos clínicos complejos. En las áreas de compras y cadena de suministro, los servicios gestionados con sede en Estados Unidos liberan a los equipos de clientes de tareas tácticas, combinando la experiencia en consultoría con la ejecución práctica. A través de RiseTalent, su programa de aprendizaje, la firma está formando a la próxima generación de profesionales cualificados en compras y cadena de suministro. En octubre de 2024, RiseNow recibió inversiones estratégicas de crecimiento de las firmas de capital privado Achieve Partners y Avante Capital Partners para expandir sus operaciones y el desarrollo de talento. Para obtener más información, visite risenow.com.

Contacto de medios de Loftware:Laura Hindley, directora principal de RR PP y contenido, lhindley@loftware.com

Contacto de medios de RiseNow:Lizzy Puckett, directora sénior, Marketing, lizzy.puckett@risenow.com

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