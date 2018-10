COMUNICADO: Lottoland: el mayor premio en la historia mundial - la manía de MegaMillions arrasa (1)

Publicado 22/10/2018 10:33:14 CET

- Lottoland: el mayor premio en la historia mundial - la manía de MegaMillions arrasa mientras el premio gordo sigue creciendo en Estados Unidos

Apuesta con Lottoland para tener una oportunidad de ganar 1.600 millones de dólares

Se informa de que las colas[1] han alcanzado proporciones de tamaño épico en Estados Unidos cuando el premio de MegaMillions llegó a una cifra récord de 1.600 millones de dólares estadounidenses (1.400 millones de euros o 1.200 millones de libras) - aunque Lottoland ofrece a sus clientes la oportunidad de ganar una parte del premio gordo desde la comodidad que proporciona su propio hogar.

El mundo se despierta hoy con el mayor premio otorgado jamás por MegaMillions y el mayor premio gordo de la historia a nivel global - pero si los que están fuera de Estados Unidos quieren participar en la lotería estadounidense, van a tener que realizar un vuelo trasatlántico y tener que soportar una larga cola en los expendedores de lotería de Estados Unidos - aunque también, los clientes de Lottoland pueden participar desde la comodidad de su propio hogar o desde su smartphone por medio de la aplicación. También se ofrece a los clientes la oportunidad de apostar sobre el resultado de la lotería de Estados Unidos y la posibilidad de meterse al bolsillo al menos 1.600 millones de dólares estadounidenses (1.400 millones de euros o 1.200 millones de libras) [2] .

Nadie adivinó todavía los seis números de la lotería desde el 24 de julio de este año, y el premio gordo en Estados Unidos ha seguido subiendo, alcanzando la cifra récord de 1.600 millones de dólares estadounidenses (1.400 millones de euros o 1.200 millones de libras)[3].

Lottoland ha recopilado una lista de cinco cosas increíbles que los consumidores pueden comprar por 1.000 millones de dólares - en caso de que los consumidores ganen y necesiten algo de inspiración.

- La Casa Blanca - Puede ocupar la Casa Blanca y poner en aprietos económicos a Trump. Se calcula que la propiedad presidencial presenta un valor de 397,9 millones de dólares[4] - Un manuscrito del Siglo XVI - El Código Leicester, un manuscrito de Leonardo Da Vinci que data del siglo XVI, es una baratija de 30,8 millones de dólares[5] - Una isla - Eagle Island cuenta con cinco acres de un paisaje impresionante en el lago Vermilion. Eagle Island está a tan solo cinco minutos en lancha de tierra firme, y es una ganga absoluta[6] - Un papel higiénico de lujo [7] - El rollo de papel higiénico de 22 quilates, del cual se dice que "se lleva a otro nivel de sofisticación", impresionaría a sus visitantes, ¿ no? Y por 1,2 millones de dólares el rollo, esto es un chollo - Robby el Robot de Planeta Prohibido [8] - Robby el Robot aparece también en The Twilight Zone y The Addams Family. Se convirtió en el objeto de utillaje más caro que jamás se haya comercializado, con un precio de 5,375 millones de dólares. Venga, vamos a darle un nuevo hogar a Robby - ¿ Metió canasta en el premio gordo? Compre un equipo de la NBA [9] - Según Forbes.com, los New Orleans Pelicans se pueden adquirir a un precio de 1.000 millones de dólares

Nigel Birrell, consejero delegado de Lottoland, afirmó: "Las informaciones indican que las personas de Estados Unidos están haciendo largas colas para comprar un boleto de cara al siguiente sorteo, pero los que no se animen a hacer la cola pueden participar con Lottoland desde la comodidad que proporciona su hogar. Esto está bien si tenemos en cuenta que nuestros estudios demuestran[10] que a menudo somos demasiado educados para nuestro propio bien en lo que respecta al hecho de hacer cola. El 67% dejaría pasar en la cola de la caja registradora a una persona con menos artículos, y el 42% no diría nada si alguien se cuela en la cola delante de nosotros - pues imagine si esa persona tuviera el boleto ganador.

"No hemos visto un premio gordo de este nivel desde enero de 2016, cuando el PowerBall de Estados Unidos alcanzó un récord mundial de 1.586 millones de dólares. En ese momento, Lottoland experimentó un aumento de un 9.000% en la cantidad de visitantes en el sitio, al mismo tiempo que se implicaban personas procedentes de todo el mundo. Ya hemos visto un aumento esta semana de un 400% en la cantidad de personas que realizan su apuesta al resultado de MegaMillions".

En junio de este año, Lottoland estableció un Guinness World Record por el mayor pago de una apuesta en línea, cifrado en 90 millones de euros. Los jugadores de Lottoland que deseen apostar por uno de los mayores premios del mundo pueden hacerlo con el principal operador de apuestas en línea del mundo a través de http://www.lottoland.com .

Acerca de Lottoland

Lottoland creció con rapidez hasta convertirse en un líder mundial en loterías en línea. La innovación, junto con la libertad de ofrecer a los jugadores una amplia gama de apuestas de lotería y juegos con premios instantáneos, son claves para el éxito de la empresa. En junio de 2018, Lottoland pagó 90 millones de euros a un afortunado ganador de Alemania - esta ganancia ha sido confirmada por el Guinness World Records como Largest online gambling payout. Se trata además del mayor premio pagado por Lottoland hasta la fecha.

La empresa con sede central en Gibraltar opera en 13 mercados, tiene más de 350 empleados y más de ocho millones de clientes en todo el mundo. Lottoland está habilitada y sus operaciones son reguladas por el Gobierno de Gibraltar, la Comisión de Juego del Reino Unido, la Oficina Nacional de Licencias e Impuestos Especiales de la República de Irlanda, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli en Italia y la Comisión de Carreras del Territorio Norte en Australia.

