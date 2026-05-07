LTE de 450 MHz: una red eléctrica más potente e inteligente para Brasil

(Información remitida por la empresa firmante)

BELO HORIZONTE, Brasil , 7 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Cada día, millones de brasileños pulsan un botón. Encienden un ordenador. Ponen en marcha una máquina de producción. Y la energía simplemente se genera. Pero lo que hay detrás de ese botón se ha vuelto infinitamente más complejo. La demanda ha cambiado: nuevas tecnologías, nuevos patrones de consumo, nuevos estándares de calidad. Y en este nuevo escenario, una cosa sigue siendo un requisito indispensable para cualquier ambición económica: energía disponible, continua y eficiente.

El sector energético brasileño es uno de los más grandes y complejos del mundo: cerca de 90 millones de unidades consumidoras. Más de 700.000 kilómetros de redes de distribución. Una infraestructura que, sencillamente, no puede detenerse jamás. Y fue precisamente en este contexto que CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), decidió impulsar su transformación digital.

Sandro Bernardes, gerente de Proyectos de Redes y Telecomunicaciones, VPI/TC de CEMIG, declaró: CEMIG es considerada la mayor empresa integrada de energía eléctrica en Brasil, operando en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Atendemos a 774 municipios en el estado de Minas Gerais, con más de 9 millones de clientes abastecidos en toda nuestra área de concesión. CEMIG opera una de las redes eléctricas más extensas de Brasil, con la misión de proporcionar energía de calidad a la población de Minas Gerais, energía segura desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales, desde la industria hasta la agroindustria. Para cumplir con esta responsabilidad, CEMIG está ejecutando el mayor plan de inversión de su historia.

Duplicar el número de subestaciones, ampliando la capacidad y modernizando las operaciones. Pero para sostener esta expansión, identificamos una limitación: la cobertura de nuestras soluciones de telecomunicaciones. El sistema eléctrico de CEMIG continúa creciendo para servir a la población de Minas Gerais con niveles cada vez mayores de seguridad, calidad y resiliencia. Nuestra infraestructura de telecomunicaciones debía mantenerse al ritmo de este crecimiento, estando presente en todas nuestras instalaciones.

En este escenario, CEMIG buscó un socio estratégico. Huawei fue seleccionado mediante un proceso de licitación pública en el que presentó la mejor propuesta técnica que cumplía con los requisitos establecidos para las soluciones de energía eléctrica. Con la solución de red privada eLTE de Huawei para energía eléctrica, CEMIG operará una red de telecomunicaciones de alta capacidad que cubrirá todo el estado, gestionada centralmente desde sus centros de control. Para CEMIG, esta alianza va más allá de la tecnología. Representa una asignación eficiente de capital con la mejor relación coste-beneficio. Además, permite la modernización de activos. Asimismo, un sistema de telecomunicaciones adecuado es esencial para la operación segura y la automatización. El siguiente paso para el sector es la adopción de redes privadas como LTE. CEMIG, tras realizar estudios internos y externos, seleccionó la frecuencia de 450 MHz. Esta frecuencia cumple con el estándar 3GPP y ofrece un ecosistema integral maduro. Permite una amplia cobertura y conexiones masivas. Proporciona alta fiabilidad y una gran rentabilidad. Es adoptada globalmente por el sector energético. Huawei es uno de los líderes en soluciones de energía eléctrica.

Obtenga más información sobre la solución de red privada eLTE de Huawei Electric Power: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Vea vídeos aquí：

https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=M8qLR_3hH_Y

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