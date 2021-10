LTI supera los 2.000 millones de dólares de ingresos anuales

- Los ingresos en moneda constante de LTI crecen un 8,9% en términos intertrimestrales y un 25,5% en términos interanuales; el beneficio neto aumenta un 20,8% en términos interanuales

MUMBAI, India, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado hoy sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 22.

En dólares estadounidenses:

Ingresos de 509,0 millones de dólares ; crecimiento del 8,3% trimestral y 25,8% anual

; crecimiento del Crecimiento de los ingresos en moneda constante del 8,9% trimestral y 25,5% anual

En rupias indias:

Ingresos de 37.670 millones de rupias ; crecimiento del 8,8% trimestral y 25,6% anual

; crecimiento del Ingresos netos de 5.517 millones de rupias; crecimiento del 11,1% trimestral y 20,8% anual

Acuerdos recientes

- Seleccionado por una empresa europea que ofrece soluciones de marketing digital para un acuerdo de servicios gestionados globales e integrales que abarcan todo el departamento interno de TI. El alcance incluye el mantenimiento de las aplicaciones empresariales, el desarrollo y la asistencia de plataformas de datos y en la nube, así como servicios para el usuario final. Esto abarcará múltiples tecnologías digitales y garantizará la eficiencia de los costes, el aumento de la flexibilidad y la calidad del servicio, y el apoyo a los planes de crecimiento de la empresa.

- Elegido por un fabricante norteamericano de coches de golf y vehículos utilitarios para un acuerdo global de servicios gestionados de TI de extremo a extremo que incluye la creación de procesos y herramientas, operaciones de seguridad, soluciones de supervisión y soporte de aplicaciones. LTI también se encargará de la migración a la nube de las aplicaciones críticas como parte de este contrato.

- Contratado por uno de los principales bancos del sector privado de la India para crear una plataforma de datos en la nube que abarque todas las funciones básicas y fundamentales del banco, como las de minoristas, NRI, riqueza, corporativo, riesgo, finanzas, operaciones y recursos humanos. La plataforma ofrecerá "Speed to Insights" a través de la democratización de los datos y BI, y creará un ecosistema para las ventas y los servicios asistidos por la IA, incluida la gestión hiperpersonalizada de los clientes.

- Seleccionada por una empresa líder en la fabricación de vehículos especiales como principal socio de servicios gestionados para dar soporte a las aplicaciones y al panorama de la infraestructura. Se trata del primer contrato de externalización integral de la empresa, que supondrá un ahorro del 30% en los costes operativos

- Seleccionado por una empresa líder de medios de comunicación como parte de un ejercicio de consolidación de proveedores para la gestión de bases de datos y el apoyo para racionalizar las operaciones y reducir los costes

- Seleccionado por un banco mundial para resolver problemas de información reglamentaria y mejorar la eficiencia de las operaciones comerciales mediante la automatización de procesos

- Elegida por una empresa de la lista Global Fortune 500 y líder mundial en belleza y cosmética para la migración de sus sistemas SAP a la nube

- Contratado por un proveedor líder de software de seguros de propiedad y accidentes y de análisis de datos con sede en Norteamérica en el espacio de ingeniería de productos para su Centro de Innovación para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia en sus productos principales

- Seleccionada por una empresa de exploración y producción de petróleo de la lista Global Fortune 500 para reducir sus costes e impulsar la eficiencia operativa mediante la transformación de las operaciones tradicionales en una prestación de servicios ágil

- Contratado por un proveedor multinacional de servicios profesionales para proporcionar gestión y soporte de nivel 3 en una plataforma clave de generación de ingresos

- Elegido por un proveedor de servicios financieros como su socio de elección para proporcionar apoyo a sus aplicaciones operativas clave para garantizar la eficiencia operativa y reducir los costes

- Seleccionada por la filial japonesa de una empresa de servicios públicos con sede en Europa para migrar a SAP S/4HANA con el fin de armonizar y simplificar sus procesos de negocio, mejorar la productividad y mejorar la experiencia del usuario

Premios y reconocimientos

- LTI reconocido como un vendedor representativo en la Gartner Market Guide for Artificial Intelligence Service Providers, Shubhangi Vashisth et al., 26 de julio de 2021

- LTI reconocido como un líder en el ISG Provider Lens™ Utilities Industry – Services and Solutions – North America 2021 Report

- LTI posicionado como un Major Contender in Everest Group's Microsoft Dynamics 365 services PEAK Matrix® Assessment 2021

- LTI reconocido en el informe de Forrester: Experience Design Provider Trends, 2021

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Otras actividades destacadas

- El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 18 de octubre de 2021, ha declarado un dividendo interno de 15 INR por acción (valor nominal de 1 INR)

- LTI se ha asociado con eClinicalHealth Limited para acelerar la innovación digital en el proceso de gestión de ensayos clínicos de I+D para el desarrollo de medicamentos centrados en el paciente. LTI contribuirá a acelerar las actividades conjuntas de comercialización y a acelerar el despliegue de Clinpal (solución SaaS centrada en el paciente y basada en la nube). La solución hará uso de tecnologías exponenciales como la analítica y la IA para mejorar la participación de los pacientes y acelerar los estudios clínicos

- LTI es ahora firmante de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Estos principios establecen las pautas de funcionamiento para que una empresa cumpla con sus responsabilidades fundamentales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción

- LTI ha sido reconocida como empresa Great Place to Work-Certified™ en Estados Unidos por segundo año consecutivo

- LTI ha sido galardonada con el Golden Peacock National Quality Award 2021. El premio reconoce el esfuerzo constante de LTI por ofrecer la excelencia manteniendo unos puntos de referencia de calidad óptimos

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 460 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 33 países, vamos más allá para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus viajes móviles, sociales, analíticos, IoT y en la nube. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia inigualable en el mundo real para resolver los desafíos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 40.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la eficacia de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecer valor a sus clientes, empleados y accionistas. Más información en http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

