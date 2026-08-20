Lucid anuncia Munsterhuis Autobedrijven como primer socio minorista en los Países Bajos (3)

Esta alianza sirve para ampliar la presencia de Lucid, complementando el Lucid Studio y el Centro de Servicio ya existentes en Hilversum y facilitando el acceso de los clientes a nivel nacional.

Munsterhuis es uno de los grupos automovilísticos más consolidados de los Países Bajos, contando con más de seis décadas de experiencia ofreciendo a sus clientes una amplia gama de servicios de venta, mantenimiento, arrendamiento y seguros de vehículos.

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, ha dado a conocer hoy Munsterhuis Autobedrijven (Munsterhuis) como su primer socio minorista en los Países Bajos.

Esta alianza combina los galardonados vehículos eléctricos de Lucid junto a la experiencia de Munsterhuis en venta minorista y atención al cliente de automóviles para que el sedán Lucid Air1 y el SUV Lucid Gravity2 sean aún más accesibles de cara a los clientes holandeses. Munsterhuis operará un concesionario exclusivo de Lucid en Hengelo, complementado con servicios posventa y mantenimiento autorizados de Lucid en el mismo lugar. De forma conjunta, Lucid y Munsterhuis ofrecerán vehículos premiados, atención al cliente que sea personalizada y una cobertura de servicio integral en todo el mercado.

Munsterhuis es uno de los grupos automovilísticos más consolidados de los Países Bajos, contando con más de seis décadas de experiencia al servicio de sus clientes por medio de una amplia gama de servicios de venta, mantenimiento, leasing y seguros de vehículos. Esta empresa familiar se ha forjado una sólida reputación por su atención al cliente y excelencia operativa en la región de Twente y más allá.

"Nuestra alianza con Munsterhuis representa otro hito para la expansión europea de Lucid", destacó Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. "Los Países Bajos son un mercado clave que cuenta con un gran interés por la movilidad innovadora y sostenible. La larga trayectoria de Munsterhuis los convierte en el socio ideal para presentar la marca Lucid y nuestra galardonada gama de vehículos a un mayor número de clientes neerlandeses".

"La llegada de Lucid representa un nuevo capítulo emocionante para Munsterhuis", afirmó Jochen Munsterhuis, director de Munsterhuis. "Nos esforzamos continuamente con el objetivo de poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de movilidad más innovadoras y con visión de futuro. La tecnología líder en la industria, la eficiencia sobresaliente y el enfoque intransigente del lujo de Lucid hacen de la marca una adición perfecta a nuestra cartera. Estamos orgullosos de tener a Lucid con nosotros y esperamos darle la bienvenida a nuestros primeros clientes de Lucid".

Esta alianza da continuidad para la estrategia de venta híbrida de Lucid en Europa, tras el anuncio realizado a principios de este año con el minorista alemán Wackenhut.

Para más información sobre Lucid Motors y sus productos, visite el sitio web oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/

Si desea más información sobre Munsterhuis, visite el sitio web oficial: munsterhuis.nl

Acerca de Lucid GroupLucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales a través de la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología propia de Lucid y arquitecturas de vehículos definidas por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque de Lucid de "No Compromisos™" a los segmentos premium del mercado global de la automoción. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los fabrica en sus instalaciones integradas verticalmente en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.

Acerca de Munsterhuis AutobedrijvenMunsterhuis Autobedrijven es un grupo automovilístico holandés líder con más de 60 años de experiencia en la venta de vehículos y servicios de movilidad. La empresa, que atiende tanto a clientes particulares como a empresas, ofrece una gama completa de soluciones automovilísticas, que incluyen venta de vehículos, mantenimiento, leasing, alquiler, seguros y servicios de reparación. Como empresa familiar con varias sedes en los Países Bajos, Munsterhuis es reconocida por su enfoque centrado en el cliente y su compromiso con la calidad y el servicio.

Contacto para mediosSebastian MichelResponsable de RR.PP. y comunicaciones para Europa de Lucidpreurope@lucidmotors.com

Camilla JokischDirectora de RR.PP. y comunicaciones para Europa de Lucidpreurope@lucidmotors.com

Declaraciones prospectivasEsta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "querer", "deberá", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podría", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la expansión de Lucid en Europa y los beneficios esperados de la asociación minorista de Lucid con Munsterhuis, incluyendo un mayor acceso de clientes y cobertura de servicio en los Países Bajos. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, estén o no identificadas en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la gerencia de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como garantía, seguridad ni declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tal. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales escapan al control de Lucid. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos los factores analizados en la sección de advertencias y factores de riesgo de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y otros documentos que Lucid ha presentado o presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones de Lucid resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Lucid actualmente desconoce o que Lucid actualmente considera irrelevantes, que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Lucid sobre eventos futuros y sus puntos de vista a la fecha de esta comunicación. Lucid anticipa que eventos y desarrollos posteriores harán que sus evaluaciones cambien. Sin embargo, si bien Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como representativas de las evaluaciones de Lucid a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

1)GERMANYLucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 PS), 694 - 960 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 - 11,8 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

NETHERLANDSLucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 pk), 694 - 960 km gecombineerde actieradius (WLTP), 0 g CO₂ per gereden km (WLTP), energieverbruik 19,1 - 11,8 kWh/100 km.De actieradius is gebaseerd op de WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De WLTP-waarden zijn gebaseerd op tests van het voertuig met de standaarduitrusting af fabriek. Het energieverbruik en de actieradius van een voertuig kunnen worden beïnvloed door de installatie van uitrustingen, onderdelen en accessoires, alsook door weers- en verkeersomstandigheden en persoonlijk rijgedrag.

SWITZERLAND – GERMANLucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 PS), 694 - 960 km kombinierte Reichweite (WLTP), Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 19,1 - 11,8 kWh/100 km, Benzinäquivalent: 1,30 - 2,10 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 0 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 13 - 21 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A - C.Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026; der Zielwert liegt bei 93,6 g/km.

SWITZERLAND – FRENCHLucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 ch), 694 - 960 km d'autonomie combinée (WLTP), consommation d'énergie (liée à la conduite): 19,1 - 11,8 kWh/100 km, équivalent essence: 1,30 - 2,10 l/100 km, émissions de CO₂ (liées à la conduite): 0 g/km, émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 13 - 21 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: A - C.Les valeurs d'autonomie sont basées sur la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). Les valeurs WLTP sont déterminées à partir de tests réalisés avec l'équipement standard d'usine. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent être influencées par l'installation de pièces, d'équipements et d'accessoires achetés sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le style de conduite.Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO₂ de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 111 g/km pour l'année 2026, la valeur cible provisoire étant 93,6 g/km.

NORWAYLucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 hk), 694 - 960 km kombinert rekkevidde (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 - 11,8 kWh/100 km.Rekkevidden er bestemt i henhold til WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP-verdiene er basert p tester av kjretyet med standardutstyret fra fabrikken. Bilens energiforbruk og rekkevidde kan pvirkes av ettermontert utstyr og tilbehr, vær- og trafikkforhold samt personlig kjreatferd.

2)GERMANY Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

NETHERLANDSLucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 pk), 511 - 748 km gecombineerde actieradius (WLTP), 0 g CO₂ per gereden km, energieverbruik 19,4 - 18,2 kWh/100 km.De actieradius is gebaseerd op de WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De WLTP-waarden zijn gebaseerd op tests van het voertuig met de standaarduitrusting af fabriek. Het energieverbruik en de actieradius van een voertuig kunnen worden beïnvloed door de installatie van uitrustingen, onderdelen en accessoires, alsook door weers- en verkeersomstandigheden en persoonlijk rijgedrag.

SWITZERLAND – GERMANLucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 19,4 - 18,2 kWh/100 km, Benzinäquivalent: 2,00 - 2,13 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 0 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 20 - 22 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B - C.Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026; der Zielwert liegt bei 93,6 g/km.

SWITZERLAND – FRENCHLucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 ch), 511 - 748 km d'autonomie combinée (WLTP), consommation d'énergie (liée à la conduite): 19,4 - 18,2 kWh/100 km, équivalent essence: 2,00 - 2,13 l/100 km, émissions de CO₂ (liées à la conduite): 0 g/km, émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 20 - 22 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: B - C.Les valeurs d'autonomie sont basées sur la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). Les valeurs WLTP sont déterminées à partir de tests réalisés avec l'équipement standard d'usine. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent être influencées par l'installation de pièces, d'équipements et d'accessoires achetés sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le style de conduite.Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO₂ de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 111 g/km pour l'année 2026, la valeur cible provisoire étant 93,6 g/km.

NORWAYLucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 hk), 511 - 748 km kombinert rekkevidde (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km.Rekkevidden er bestemt i henhold til WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP-verdiene er basert p tester av kjretyet med standardutstyret fra fabrikken. Bilens energiforbruk og rekkevidde kan pvirkes av ettermontert utstyr og tilbehr, vær- og trafikkforhold samt personlig kjreatferd.

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