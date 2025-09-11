LucidLink anuncia TeamCache en IBC 2025, que ofrece un rendimiento de clase local para equipos distribuidos

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LucidLink, la plataforma de colaboración de almacenamiento nativa de la nube, anuncia innovaciones en IBC 2025 (Stand 6.A12) diseñadas para ofrecer flujos de trabajo más rápidos y seguros para los equipos de medios y entretenimiento.

Diseñados para organizaciones de medios empresariales, estos lanzamientos convierten a LucidLink en una plataforma única para la producción activa a escala, desde la ingesta y la edición hasta la revisión y la entrega. Los equipos disfrutan de la misma experiencia LucidLink en cualquier dispositivo y lugar. Al unificar cada caso de uso creativo en un espacio de archivos global siempre actualizado, LucidLink impulsa la creatividad, la fluidez y la eficiencia, ayudando a los equipos a entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

Junto con estos lanzamientos, LucidLink anuncia la herramienta de actualización de LucidLink, la forma más sencilla para que los clientes elegibles pasen de LucidLink Classic (2.x) al nuevo LucidLink (3.x).

"La industria esperaba un almacenamiento en la nube que se sintiera local sin comprometer la seguridad ni el control", afirmó Peter Thompson, consejero delegado de LucidLink. "TeamCache ofrece a los equipos distribuidos el rendimiento que necesitan, manteniendo la simplicidad y el modelo de conocimiento cero que los clientes esperan de LucidLink".

Novedades:

TeamCache: ahora en acceso anticipado

Caché local para LucidLink. Se integra en una red y funciona con el cliente LucidLink existente de cada usuario en cada ubicación.

Rendimiento de clase LAN, la misma experiencia LucidLink. Conserva rutas, permisos y seguridad de conocimiento cero; evita revinculaciones o cambios de caché.

Diseñado para equipos. Elimina el almacenamiento en caché duplicado en estaciones de trabajo y reduce la contención de internet al atender a muchos usuarios localmente.

Compatibilidad con múltiples espacios de archivos y escalabilidad multinodo. Ofrece un espacio de archivos global unificado sin reorganizar. Comience con un TeamCache y luego aumente la capacidad y el rendimiento escalando ese nodo o implementando nodos adicionales por ubicación.

Visibilidad operativa. Monitoreo centralizado e información sobre el estado de la capacidad, el rendimiento y la actividad del cliente.

Disponible ahora para clientes empresariales cualificados .

Herramienta de actualización LucidLink: disponibilidad limitada hasta el 6 de octubre para clientes directos con contrato

Actualice fácilmente desde Classic (2.x) al nuevo LucidLink (3.x) sin copiar datos.

Las actualizaciones para clientes Enterprise con contrato directo comienzan el 6 de octubre; regístrese ahora . A principios de 2026 se ampliará la elegibilidad.

Potenciadores empresariales

Diseñados para empresas que estandarizan LucidLink para contenido multimedia, estos potenciadores fortalecen la seguridad, simplifican la escalabilidad y otorgan el control al departamento de TI, para que los equipos puedan gestionar cada caso de uso de contenido multimedia con confianza.

Instantáneas personalizadas, compatibilidad con proxy e integración SAML/SCIM para una gobernanza segura y escalable

Acerca de LucidLink

LucidLink es la plataforma de colaboración de almacenamiento nativa en la nube que permite a los equipos colaborar de forma instantánea y segura desde cualquier lugar.

Descubra más en lucidlink.com .

