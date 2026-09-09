LumApps nombra a Sébastien Cano como consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas y LYON, Francia, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- LumApps, líder del mercado en plataformas de experiencia del empleado, anunció hoy el nombramiento de Sébastien Cano como consejero delegado, con efecto a partir del 1 de diciembre de 2026. El fundador y actual consejero delegado, Sébastien Ricard, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la compañía.

Esta transición prevista se produce en un momento en que LumApps ha alcanzado una escala significativa, prestando servicio a millones de empleados tanto a equipos de oficina como a personal de primera línea en todo el mundo. En su calidad de presidente ejecutivo, Ricard seguirá participando activamente en la estrategia a largo plazo y en la gobernanza de la empresa, al tiempo que traspasa la gestión operativa diaria a Cano.

Cano aporta más de dos décadas de experiencia en puestos de liderazgo dentro del sector del software empresarial, especializándose en transformar empresas tecnológicas de alto crecimiento en líderes del mercado mundial. Anteriormente, ocupó cargos directivos en Thales y Gemalto, donde lideró operaciones internacionales y la expansión del negocio. En su nuevo puesto, Cano se centrará en ejecutar la visión del producto Workhub de LumApps y en aumentar el valor aportado a los clientes a escala global.

"Hace más de diez años fundamos LumApps con un objetivo sencillo: transformar la forma en que las empresas conectan, informan y fidelizan a todos sus empleados, estén donde estén", afirmó Sébastien Ricard, fundador y próximo presidente ejecutivo. "Gracias a nuestros clientes y socios, LumApps se ha convertido en el líder mundial en experiencia del empleado. Al iniciar nuestra próxima gran etapa de innovación y crecimiento, la amplia trayectoria de Sébastien Cano liderando empresas tecnológicas empresariales lo convierte en el líder ideal para impulsar el futuro de LumApps".

"LumApps ha creado una plataforma excepcional, un equipo de talla mundial y una marca que goza de gran confianza entre empresas de todos los tamaños en todo el mundo", afirmó Sébastien Cano, próximo consejero delegado. "Desde nuestra sede en Estados Unidos, ubicada en Austin (Texas), espero trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, socios y equipos globales para seguir cumpliendo nuestra promesa en todas las regiones. Me entusiasma unirme a la organización en este momento decisivo. Mi prioridad será acelerar nuestra hoja de ruta de innovación para el 'Workhub' y garantizar que cada empleado, independientemente de su área de negocio o sector, maximice el valor de su solución LumApps en un mundo impulsado por la IA".

Acerca de LumApps

LumApps es el centro de trabajo impulsado por IA donde converge la actividad laboral, conectando a las personas, las herramientas, la información y la comunicación a lo largo de toda la experiencia del empleado, desde el personal de primera línea hasta la sede central. Diseñada en torno a la forma real en que trabajan las personas, LumApps reduce la fricción digital al integrar la comunicación, las herramientas de productividad, el aprendizaje y los flujos de trabajo en una única plataforma inteligente. Gracias a su integración con Google Workspace y Microsoft 365, LumApps ayuda a los empleados a encontrar información con mayor rapidez y a actuar con mayor facilidad, mediante agentes de IA conectados a los sistemas corporativos. Con más de 10 millones de usuarios y clientes como Zapier y Genuine Parts Company, LumApps ayuda a las organizaciones a operar con mayor claridad y conexión en toda su plantilla.

LumApps ha sido reconocida como líder en el ámbito de las intranets tanto por Gartner como por Forrester.

Para más información, visite www.lumapps.com.

CONTACTO: press@lumapps.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lumapps-nombra-a-sebastien-cano-como-consejero-delegado-302872903.html