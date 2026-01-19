W. LUNABELLA presenta su primer "Centro de soluciones de belleza total" en París

(Información remitida por la empresa firmante)

- W. LUNABELLA eleva la K-Beauty: presenta su primer "Centro de soluciones de belleza total" en el icónico Le Marais de París

PARÍS, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LUNABELLA, una fuerza visionaria en el mundo de la K-Beauty, anuncia hoy la monumental inauguración de su tienda insignia, "W. LUNABELLA", en el histórico barrio parisino de Le Marais este marzo, coincidiendo a la perfección con la Semana de la Moda de París. Más que una boutique convencional, este amplio santuario está meticulosamente diseñado como un "Centro de Soluciones de Belleza Integral": una exquisita fusión de tres décadas de experiencia en novias y la ciencia pionera del cuidado de la piel, diseñada expresamente para la mujer global y exigente que busca una luminosidad holística y un bienestar transformador.

El "brillo de una novia" reinventado

La "W" de W. LUNABELLA es un profundo guiño a "boda" (wedding, en inglés), que resume la inquebrantable visión de la consejera delegada Yumi: llevar la codiciada tez impecable, antes exclusiva de las novias, a todas las mujeres, independientemente de su trayectoria, que anhelan una piel radiante y saludable. Como maquilladora veterana y venerada fundadora de "Muto", la principal marca de bodas de Jeju, Yumi emprendió un meticuloso proceso de siete años para desarrollar LUNABELLA, garantizando una piel saludable como base para una fijación del maquillaje impecable y duradera.

Revolucionando el cuidado de la piel con la filosofía del "Cuidado de la piel inverso"

La tienda insignia parisina presentará con orgullo la metodología distintiva de LUNABELLA, el "Cuidado de la piel inverso". Este innovador régimen está diseñado para cautivar a quienes exigen una eficacia inigualable, anhelan la pureza de los ingredientes naturales y confían en una metodología con respaldo científico para la salud de la piel. Con ingredientes prístinos y potentes provenientes de la isla de Jeju, como el aceite de caballo y el cava Ecklonia, y enriquecidos con la tecnología de fermentación patentada "Probióticos de actividad", este enfoque promueve la aplicación previa de cremas ricas en nutrientes. Esta secuencia, con respaldo científico, nutre profundamente la barrera cutánea, cultivando una tez resistente y radiante desde el interior.

Un viaje inmersivo: belleza, moda y cultura K

"W. LUNABELLA" promete una experiencia inmersiva inigualable, un imán para los amantes de la belleza, el lujo y la riqueza cultural de todo el mundo. Los visitantes disfrutarán de consultas de belleza personalizadas, selección de vestidos de alta costura y sesiones de estilismo profesional. Más allá de la belleza, el centro albergará programas exclusivos de cultura coreana, incluyendo cautivadoras exhibiciones de hanbok y enriquecedores talleres de belleza, que invitarán a los visitantes a sumergirse en la rica cultura coreana a través de auténticos rituales de belleza y alta costura. Durante su gran lanzamiento, una colaboración especial con "The Goeun Hanbok" reunirá a influencers internacionales para celebrar la perfecta fusión de la elegancia parisina y la innovación coreana.

Ascenso global y presencia estratégica europea

Con una trayectoria comprobada de exitosas entradas al mercado de Estados Unidos, Japón y Polonia, respaldada por prestigiosas certificaciones como la CPNP europea y la MoCRA de la FDA estadounidense, LUNABELLA se encuentra estratégicamente posicionada para una expansión global exponencial. La sede principal de París representa un pilar estratégico fundamental, lista para consolidar su dominio y liderazgo en el sofisticado mercado europeo.

"W. LUNABELLA es más que un destino; es un santuario diseñado para que la mujer moderna reencuentre su esencia auténtica y redescubra su resplandor inherente y atemporal", afirmó la consejera delegada Yumi. "Esta tienda insignia se erige como el puente por excelencia, conectando a la perfección la innovación inigualable de la K-Beauty con un estilo de vida global y sofisticado".

Acerca de LUNABELLA:

LUNABELLA es una marca pionera de K-Beauty dedicada a cultivar una piel radiante a través de ciencia innovadora e ingredientes naturales prístinos, arraigada en tres décadas de experiencia en belleza nupcial.

