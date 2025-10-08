Makera Z1 debuta en IFA 2025, gana el premio a la innovación y se prepara para su lanzamiento global

(Información remitida por la empresa firmante)

CNC de nivel básico, potencia de nivel profesional.

BERLIN, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En IFA 2025 de este año, Makera presentó al mundo Makera Z1 Desktop CNC Machine , nuestra última innovación diseñada para que el CNC profesional sea accesible para los creadores habituales. El evento marcó la primera presentación pública de la Z1, y la respuesta superó las expectativas: demostraciones abarrotadas, interés de la prensa internacional y, lo más importante, el reconocimiento del Premio a la Innovación IFA 2025 en la categoría "Mejor en Creación de Contenido".

Primera presentación: Un nuevo capítulo en el CNC de escritorio

IFA fue el escenario perfecto para presentar la Z1. Rodeados de innovadores globales, demostramos cómo la Z1 combina un diseño compacto con una precisión de 0,02 mm, mecanizado de 4 ejes, grabado láser y calibración automática con un solo clic, todo a un precio accesible. El eslogan "CNC de nivel básico, potencia profesional" tuvo un gran impacto entre los visitantes, que llevaban mucho tiempo esperando una máquina CNC asequible y fiable.

RC Tank Battle Arena del stand atrajo a una gran multitud. Los visitantes pilotaron vehículos de control remoto fabricados con CNC en partidas en vivo, experimentando de primera mano cómo la fabricación avanzada también puede ser lúdica y accesible.

Reconocimiento: Premio a la Innovación IFA 2025

Ganar el Premio a la Innovación IFA es un hito no solo para lal Z1, sino para nuestra misión. Los jueces elogiaron a Z1 por "redefinir la accesibilidad sin sacrificar el rendimiento", lo que confirma nuestro enfoque en el diseño modular, el software centrado en el usuario y la fiabilidad en el mundo real.

Próximos pasos: Transmisión en vivo de YouTube y lanzamiento en Kickstarter

El debut en IFA fue solo el comienzo. El 29 de septiembre de 2025, a las 7 PM EDT, Makera realizará una transmisión en vivo global en YouTube , donde presentaremos oficialmente Z1 a la comunidad en línea por primera vez. Durante el evento, compartiremos información detallada sobre el producto y revelaremos nuestro plan de lanzamiento en Kickstarter.

Tras el éxito de las campañas Kickstarter de Carvera ($1,75 millones) y Carvera Air ($3,5 millones), Z1 representa el siguiente paso en nuestra misión de democratizar las herramientas de fabricación, ayudando a más creadores, educadores e innovadores a dar vida a sus ideas sin concesiones.

Contacto para medios press@makera.com | www.makera.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EVGUTSMz... Video - https://www.youtube.com/watch?v=UPiB-QevUGE

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/makera-z1-debuta-en-ifa-2025-gana-el-premio-a-la-innovacion-y-se-prepara-para-su-lanzamiento-global-302578250.html