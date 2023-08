(Información remitida por la empresa firmante)

-Mammotome lanza el marcador de sitio de biopsia mamaria HydroMARK™ Plus, una innovación para el desplazamiento de marcadores de tejido

CINCINNATI, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Mammotome anunció el lanzamiento de un nuevo e innovador marcador de sitio de biopsia mamaria HydroMARK™ Plus diseñado para mejorar la visibilidad del ultrasonido, mejorar la facilidad de localización y mitigar el desplazamiento durante los procedimientos quirúrgicos.1,2,3,4 Este dispositivo marca otra gran inversión para la cartera de marcadores de tejido HydroMARK™, una de las marcas de marcadores de biopsia mamaria más vendidas en el mundo.5

"Estoy emocionada por la llegada al mercado de este marcador de biopsia innovador", dijo la radióloga Dra. Evita Singh, directora de diagnóstico por imágenes de la mama en el Karmanos Cancer Institute. "Después de ver la prueba de sobremesa en el marcador de sitio de biopsia mamaria HydroMARK™ Plus, espero tener una solución que aborde la necesidad de un clip visible por ultrasonido a largo plazo, libre de níquel, que no se desplace para los cirujanos".

El marcador HydroMARK™ Plus ofrece los mismos beneficios inigualables que la cartera original de marcadores HydroMARK™, que cuenta con tecnología exclusiva de hidrogel. El portador a base de hidrogel hidrata más del 200 % del tamaño original y se vuelve notablemente anecoico en 24 horas, y dura hasta 12 meses, lo que permite una visibilidad de ultrasonido a largo plazo, incluso en pacientes sometidos a quimioterapia neoadyuvante (NACT).6,7 Esta característica cuando se combina con la forma HydroMARK™ Plus, una parte de la cual está fuera del soporte, está diseñado para mejorar la visibilidad y la facilidad de localización bajo ultrasonido en comparación con los marcadores HydroMARK™ originales.1,3 La forma de marcador única en su clase , conocido como "libélula", ofrece 'alas', una extensión diseñada para anclarse al tejido para mitigar el desplazamiento del sitio de la biopsia durante la escisión quirúrgica, lo que ayuda a los cirujanos a lograr sus objetivos de procedimiento.

"Con los pacientes en el centro de todo lo que hacemos, estamos orgullosos de ofrecer un producto innovador a los médicos que avanza en el cuidado de la mama", dijo Sarah Moore, presidenta de Mammotome. "Esperamos que el marcador HydroMARK™ Plus mejore significativamente la visibilidad en la colocación y agregue eficiencia quirúrgica, lo que beneficiará a los radiólogos, cirujanos y los pacientes a los que atienden".

Mammotome continúa centrándose en brindar soluciones de vanguardia para el cuidado de los senos que mejoran la experiencia tanto del médico como del paciente. El marcador de sitio de biopsia mamaria HydroMARK™ Plus estará disponible para los médicos en Estados Unidos a finales de 2023 con planes de expandirse a Canadá y otros países seleccionados en todo el mundo.

Acerca de Mammotome

En Mammotome, nuestra experiencia y compasión por el cuidado de la mama nos convierte en el socio indispensable para médicos, clínicos y pacientes. Nuestro impulso por la innovación solo se compara con nuestra compasión por las personas a las que servimos, desde los médicos y cirujanos que exigen soluciones precisas de manera constante, hasta los pacientes y familias que buscan tranquilidad. Contamos con una amplia gama de productos que crean mejores resultados en el cuidado de los senos y brindan a los médicos y pacientes recursos educativos que guían su viaje. Con sede en Cincinnati, OH, Mammotome ha sido parte de Danaher Corporation desde 2014. La marca de productos Mammotome se vende en más de 45 países diferentes en todo el mundo.

Para más información, visite mammotome.com .

