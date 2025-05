Manuscrito de Ensayo Clínico de CAST aceptado para publicación por la revista JSLS

(Información remitida por la empresa firmante)

-Manuscrito de Ensayo Clínico de CAST aceptado para publicación por Journal of the Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons

ATLANTA, 15 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Core Access Surgical Technologies, Inc. (CAST) se complace en anunciar que el último Manuscrito de Ensayo Clínico ha sido aceptado para su publicación en el Journal of the Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons (JSLS), la principal revista de acceso abierto sobre cirugía mínimamente invasiva e innovación robótica. LevaLap™ 1.0 continúa ganando terreno en quirófanos de todo el mundo. Este estudio confirmó aún más su eficacia clínica y demostró su valor añadido, allanando el camino para un mayor interés, evaluación y adopción por parte de cirujanos de nueva generación, médicos de vanguardia, líderes de opinión clave y especialistas en cirugía robótica. El Manuscrito de Ensayo Clínico y los resultados que lo acompañan ya están disponibles en PubMed.

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO CLÍNICO POST-COMERCIALIZACIÓN DE LEVALAP™ 1.0 DURANTE EL ACCESO LAPAROSCÓPICO

"Los resultados de este estudio indican claramente que, incluso para cirujanos experimentados, el dispositivo LevaLap™ 1.0 ofrece importantes beneficios en términos de mayor facilidad, control, velocidad y seguridad para acceder al abdomen con la aguja de Veress durante la cirugía mínimamente invasiva", afirmó Ricardo Azziz, MD, MPH. "El valor de este dispositivo será aún mayor considerando la gran cantidad de cirujanos en todo el mundo que realizan este tipo de cirugía, independientemente de su nivel de experiencia".

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Journal of the Society of Laparoscopic Surgeons (JSLS) por facilitar una plataforma respetada para la difusión de nuestra investigación. JSLS desempeña un papel vital en el avance del campo de la cirugía mínimamente invasiva al fomentar el intercambio de conocimiento científico y la innovación clínica. Nos honra formar parte de un esfuerzo global dedicado a mejorar los resultados quirúrgicos mediante investigación y colaboración rigurosas.

"Celebramos con orgullo este importante avance en la estandarización global de la técnica de acceso con aguja Veress en cirugía laparoscópica mediante el dispositivo LevaLap™ 1.0 de CAST. Este estudio es multicéntrico y multinacional, con la participación de cirujanos de diferentes especialidades y técnicas de acceso. Por lo tanto, los resultados confirman la versatilidad del uso de LevaLap, así como su seguridad, eficacia y facilidad de adopción. El impacto clínico de este hito destaca el éxito del enfoque de acceso LevaLap™ 1.0 para mejorar los resultados quirúrgicos y estandarizar el acceso laparoscópico" – Thomas A. Gordy, presidente y consejero delegado.

Acerca de CAST Surgical

CAST es una empresa global de dispositivos médicos con sede en EE.UU. que diseña, desarrolla, fabrica y distribuye herramientas de acceso para cirugía laparoscópica que permiten precisión, reducen el riesgo y estandarizan un acceso eficiente y oportuno. Nuestra misión es brindar a la comunidad médica soluciones superiores e innovadoras que aporten un valor único, tanto clínico como económico. Más información disponible en www.castsurgical.com

Acerca de JSLS

Journal of the Society of Laparoscopic & Robotic Surgeons (JSLS) es una publicación líder, revisada por pares, dedicada a la cirugía mínimamente invasiva. Se posiciona constantemente entre el 1 % superior de más de 16.000 revistas científicas en PubMed Central en cuanto a descargas de texto completo, lo que indica un alto nivel de lectura y participación.

