La marca RugOne, incubada por Ulefone, y su primer producto se lanzaron oficialmente en IFA 2025

BERLÍN, 6 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- RugOne, una nueva marca de exploración incubada por Ulefone, se lanzó hoy en IFA 2025. El producto inaugural de la marca, la serie Xever 7, está preparado para hacer historia como el primer teléfono inteligente robusto para exteriores del mundo diseñado con una innovadora batería intercambiable, que promete una durabilidad y sostenibilidad sin precedentes para los aventureros.

Por qué RugOne

RugOne se fundó con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda de tecnología para exteriores duradera, sostenible y reparable. Aprovechando la amplia experiencia de Ulefone en fabricación y su cadena de suministro compartida, RugOne se compromete a crear productos de alta calidad y duraderos que minimicen el impacto ambiental. El eslogan de la marca, "To Be Bold", refleja su filosofía y ambición de innovar y liderar el sector de la comunicación para exteriores. El nombre RugOne es una fusión de "Rugged" y "Top One", lo que refleja su compromiso con la excelencia.

Presentación de la serie Xever 7: el primer teléfono robusto para exteriores del mundo con batería intercambiable

La serie RugOne Xever 7 está diseñada para redefinir la sostenibilidad móvil, a la vez que impulsa una nueva era de diseño ecológico. La serie Xever 7 establece un nuevo estándar en la industria con su batería intercambiable y un diseño moderno y robusto. Revoluciona el mercado de la comunicación en exteriores. Su diseño innovador permite a los usuarios cambiar las baterías sin apagar el dispositivo, lo que garantiza un uso ininterrumpido y una vida útil significativamente mayor. Esta característica se alinea con las nuevas directivas de diseño ecológico de la UE y promueve la sostenibilidad al reducir los residuos electrónicos.

Además de su revolucionaria solución de alimentación, la serie Xever 7 cuenta con un sistema de cámara mejorado con OIS y EIS, una robusta configuración de hardware y una experiencia de usuario superior. El nuevo modelo se distingue además por sus avanzadas capacidades de imagen térmica, gracias al sensor térmico FLIR Lepton 3.5. Esta tecnología permite a los usuarios detectar señales de calor, lo que les permite "ver" en completa oscuridad, a través del humo o identificar anomalías térmicas en los objetos.

RugOne Xever 7 ProXever 7

Acerca de RugOne

RugOne es una marca de comunicación para exteriores, creada por Ulefone, enfocada en crear tecnología duradera, sostenible y personalizada para los amantes de las actividades al aire libre. Basada en la filosofía "To Be Bold", RugOne se compromete a diseñar productos de larga duración, aplicando principios de ecodiseño como baterías reemplazables por el usuario y capacidad de reparación.

Conecte con RugOne en Facebook, LinkedIn, YouTube, X e Instagram, TikTok o visite nuestro sitio web en www.rugone.net para más información.

