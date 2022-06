La marca VEOCEL™ se une a los defensores del medio ambiente para ampliar la definición del "cuidado"

LENZING, Austria, 2 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La marca VEOCEL™ de Lenzing anuncia hoy el inicio de la campaña global "VEOCEL™ cares for the future", el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente 2022. Partiendo de un compromiso al consumidor la campaña "cares for the future" será un programa educativo con una serie de actividades especficas a Europa, Estados Unidos y Asia. El objetivo será inspirar a las comunidades en estas regiones y trabajar juntos con VEOCEL para cuidar el medio ambiente La iniciativa utilizará canales redes sociales con programación especial para motivar, educar y capacitar a consumidores a tomar un rol más importante en el cuidado del planeta y para construir un futuro mejor para las próximas generaciones.

"En VEOCEL™, nuestra idea de cuidar el medio ambiente y el planeta trasciende fronteras, desde nuestros hijos y nuestras familias hasta la comunidad global, el medio ambiente y el planeta", señala Monique Buch, vicepresidenta de Global Nonwovens Business, Lenzing AG. "Nuestra nueva campaña global trata de ampliar lo que significa cuidar el ambiente en cada etapa de la vida: desde las parejas hasta los recién casados y los padres jóvenes. Esperamos que nuestra colaboración con los defensores del medio ambiente permita a consumidores de diferentes partes del mundo unirse a nuestro esfuerzo de cuidar el medio ambiente y también compartir sus historias para inspirar a otros. Cada acción vale para construir un futuro mejor".

Embajadora de marca global para motivar el cambio

La primera embajadora global de la marca VEOCEL™, Valeria Lipovetsky https://www.instagram.com/valerialipovetsky/, es una figura pública, propietaria de una empresa y madre de tres hijos. Ofrecerá consejos a sus 1,9 millones de seguidores de Instagram en un viaje educativo con VEOCEL™ para descubrir cómo vivir de una manera sostenible para el ambiente y compartirá cómo el amor ilimitado que tiene por sus hijos impulsa su cuidado por el futuro.

Demuestre su amor por el planeta

En Estados Unidos y Europa, las influencers concienciadas con el medio ambiente Eva Klaus, Müge Boz, y Heather Goodman iniciarán el desafío #sharehowyoucare y animarán a sus seguidores a compartir ejemplos reales de cómo cuidan el medio ambiente. Para unirse al desafío y tener la oportunidad de ganar una estancia en un hotel de lujo en el bosque, visite las cuentas de las redes sociales de estas influencers donde obtendrá más información.

Con la iniciativa "VEOCEL™ cares for the future", realizada en colaboración con el socio de VEOCEL™, One Tree Planted, los usuarios de las redes sociales podrán contribuir a los esfuerzos de reforestación global y facilitar un cambio positivo para el planeta, comentando en las publicaciones de los influencers.

"El cuidado del medio ambiente también implica cuidar las futuras generaciones. En los próximos meses, la campaña "VEOCEL™ cares for the future" se dedicará al desarrollo de contenido educativo y de programas escolares para enseñar a niños que un estilo de vida sostenible", añadió Monique. Para obtener más detalles sobre las próximas iniciativas de la campaña "cares for the future", consulte los canales las redes sociales de VEOCEL™.

Las imágenes relacionadas con la publicación se pueden descargar AQUÍ.