MarketFully nombra a Mathieu Champigny como consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

MarketFully, empresa líder mundial en tecnología de marketing y respaldada por capital privado, ha sido designada para acelerar su próxima fase de crecimiento tras su expansión hacia el contenido social y el marketing multilingüe impulsado por inteligencia artificial.

COCONUT CREEK, Fla., 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- MarketFully, la primera plataforma de marketing de contenidos multilingüe y multicultural diseñada específicamente para este fin, anunció hoy el nombramiento de Mathieu Champigny como consejero delegado. Champigny cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo ejecutivo en tecnología de marketing, producción de contenidos y plataformas con inteligencia artificial, con un historial comprobado de creación y expansión de empresas respaldadas por capital privado, tanto a través del crecimiento orgánico como de fusiones y adquisiciones. Su nombramiento refleja la búsqueda deliberada de MarketFully de un líder capaz de desenvolverse en la intersección de los servicios de agencia, las plataformas SaaS con IA y el marketing global: precisamente donde MarketFully compite.

Champigny ocupó recientemente el cargo de consejero delegado del Grupo CoCreativ, un grupo de producción creativa respaldado por capital privado que engloba a Industrial Color, Globaledit y Smashbox Studios. En CoCreativ, fue responsable de la cuenta de resultados de una cartera que combinaba una plataforma SaaS B2B para la gestión de contenido empresarial (Globaledit) con operaciones de agencia de contenido de alto volumen, lo que le brindó experiencia directa en la gestión de la convergencia de tecnología y servicios que define el negocio de MarketFully.

Además de su etapa en CoCreativ, Champigny ha ejercido como consejero delegado interino en el sector del capital privado, liderando recientemente una rápida reestructuración operativa en la que estabilizó el negocio y completó una ronda de financiación. Su experiencia abarca ambas fases del ciclo de creación de valor en el capital privado, desde la integración y la consolidación operativa en los primeros años de una plataforma hasta la aceleración del crecimiento y la preparación para la salida en las etapas posteriores.

El nombramiento de Champigny llega en un momento crucial para MarketFully. La compañía ha completado una serie de adquisiciones estratégicas, entre ellas KeyContent, GetGloby y, más recientemente, The Social Element, ampliando así sus capacidades en la creación de contenido multilingüe, la transcreación impulsada por IA y el marketing global en redes sociales. La prioridad inmediata de Champigny será integrar estos activos en una plataforma comercial y operativa unificada, al tiempo que acelera el crecimiento de los ingresos entre la cartera de clientes empresariales de MarketFully.

"El estilo de liderazgo de Mathieu y su profundo conocimiento del sector lo convierten en la opción ideal para liderar Marketfully en su próxima etapa de crecimiento", declaró Tony Abena, presidente del Consejo de Administración de Marketfully. "Confío en que Mathieu consolidará nuestra sólida base y seguirá posicionando a Marketfully como un socio de confianza para clientes en las regiones geográficas y sectores verticales relevantes".

"Me entusiasma unirme a Marketfully en un momento tan emocionante", declaró Mathieu Champigny. "MarketFully opera en un sector que está siendo transformado por la IA y ha desarrollado una plataforma con una ventaja competitiva inigualable. He dedicado mi carrera profesional a la intersección del contenido, la tecnología, la IA y el marketing global, y lo que este equipo ha creado es realmente excepcional. La cultura de la empresa, su compromiso con los clientes y su historial de resultados son verdaderamente impresionantes. Tengo muchas ganas de trabajar con este talentoso equipo para acelerar el crecimiento y ofrecer un valor extraordinario a nuestros clientes".

"Marketfully se ha forjado una reputación excepcional por ofrecer soluciones de marketing de contenidos globales de alto impacto, y nos entusiasma lo que depara el futuro bajo el liderazgo de Mathieu", añadió Rich Erickson, director general de Lightview Capital. "Su probada capacidad para escalar organizaciones e impulsar el crecimiento se alinea perfectamente con nuestra visión para el futuro de Marketfully. Esperamos con interés apoyar a Mathieu y al equipo en esta nueva etapa".

Acerca de MarketFully

MarketFully es una solución de marketing de contenidos multilingüe diseñada específicamente para facilitar un marketing de contenidos eficaz, adaptado a cada idioma, cultura y mercado, dirigido a segmentos de audiencia globales y multiculturales. La empresa combina una plataforma de contenido multilingüe impulsada por IA con la experiencia humana en inteligencia, adaptación y distribución de contenidos para generar conexiones auténticas y resultados de marketing medibles.

Acerca de Lightview Capital

Lightview Capital es una firma de capital privado orientada al crecimiento, especializada en asociarse con empresas líderes de tecnología y servicios empresariales. Con un enfoque práctico y centrado en el fundador, Lightview trabaja codo a codo con consejeros delegados y equipos directivos para acelerar el crecimiento, escalar las operaciones y construir negocios sólidos y duraderos. Para más información, visite www.lightviewcapital.com.

Contacto para los medios:Dominic DithurbideE-mail: PR@marketfully.comTel: (954) 421-0890

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