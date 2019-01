Marriott International presenta Marriott Bonvoy: el nuevo nombre de marca de su programa de fidelización (1)

Publicado 16/01/2019 14:56:31 CET

Marriott Bonvoy invita a sus miembros a descubrir el mundo con el porfolio líder de hoteles

BETHESDA, Maryland, 16 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Marriott International ha presentado hoy Marriott Bonvoy, la nueva marca de su programa de fidelización, que viene a sustituir las marcas hasta ahora en uso: Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y Starwood Preferred Guest (también conocido como SPG) y que reflejan los beneficios sin parangón, un porfolio único y las experiencias singulares que ya se anunciaron el año pasado. Marriott Bonvoy parte de la premisa de que los viajes siempre nos aportan grandes cosas y tienen la virtud de hacer que el mundo sea más rico. Marriott Bonvoy se lanza oficialmente el 13 de febrero, fecha en la que su logotipo y el branding empezarán a desplegarse en todos los canales de comunicación al consumidor, incluyendo canales de ventas, de marketing, digitales, de la compañía y de los hoteles, así como en móviles y tarjetas de crédito. Todo ello estará impulsado por una campaña mediática global con un coste de varios millones de dólares que empezará a finales de febrero.

https://mma.prnewswire.com/media/809189/Marriott_International_Inc_Luxury_Hotel_Venice.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/809189/Marriott_International_Inc_Luxury_Hotel_Venice.jpg ]

«Marriott Bonvoy representa la evolución en el mundo del viaje, ya que es mucho más que un programa de fidelización» --afirma Stephanie Linnartz-- Directora Global Comercial de Marriott International. «Marriott Bonvoy es un programa de viaje destinado a dar vida a nuestra extraordinaria cartera de marcas globales en 129 países y regiones, al tiempo que proporciona una inspiración ilimitada a sus miembros para seguir viajando y alimentando sus pasiones».

Sigue explicando Linnartz: «Con un logotipo sobrio y llamativo, a la par que moderno, Marriott Bonvoy reviste un aire acogedor y optimista. Los 120 millones de miembros de nuestro programa tienen acceso a una cartera que incluye a los mejores hoteles del mundo con las tarifas de habitaciones más interesantes, acompañado de selectos beneficios para sus miembros, así como del paquete de experiencias Moments que permite explorar y descubrir el mundo de forma innovadora».

A partir del 13 de febrero, los Moments de Marriott Rewards y SPG Moments se convertirán en Marriott Bonvoy Moments, ofreciendo aproximadamente 120 000 experiencias en 1000 destinos distintos que se podrán comprar o canjear por puntos. Además de admirar los monumentos legendarios de los alrededores o disfrutar de rutas de senderismo por los glaciares de Patagonia, por el desierto de Marruecos a lomos de un camello o visitar los pueblos flotantes de Vietnam en barca, nuestros miembros pueden vivir experiencias únicas, como por ejemplo, participar en una master class de cocina con los famosos chefs franceses Daniel Boulud y Eric Ripert.

A lo largo de 2019, Marriott irá añadiendo una serie de eventos Marriott Bonvoy que brindarán distintas experiencias a los miembros gracias a los acuerdos de la compañía con marcas emblemáticas como FIA Formula One(TM) World Champions, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, FC Bayern Munich y NCAA, o con patrocinios a acontecimientos como los Oscars®, el campeonato de tenis Mutua Madrid Open, Coachella Valley Music and Arts Festival, Dubai Jazz Festival, el torneo de rugby Hong Kong Sevens y el Tour PGA, World Golf Championship - Mexico Championship.

Si lo que buscan es música para sus oídos, los miembros también podrán asistir a la multitud de conciertos y eventos musicales que se programan en el estadio londinense O2 y en el estadio berlinés Mercedes Benz Arena, donde se les recibirá con el paquete completo de hospitalidad Marriott Bonvoy Suites, en cada uno de estos lugares.

El 18 de agosto de 2018, Marriott lanzó un programa de fidelidad de beneficios agrupados para sus tres legendarias marcas de fidelidad: Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y SPG. El 13 de febrero y se completa la integración bajo un mismo nombre, Marriott Bonvoy.

Con Marriott Bonvoy, los miembros tendrán acceso a la cartera Marriott que engloba diversas marcas, entre las que se incluye la mayor selección de propiedades de lujo y estilo de vida. En ella figuran los bungalós construidos encima del agua y bañados por el sol del complejo St. Regis Maldives Vommuli Resort, los resorts alpinos a pie de pistas como The Westin Resort and Spa Whistler, alojamientos en primera línea de playas de arenas blancas y aguas cristalinas, como el The Ritz-Carlton en Bali, rascacielos en medio de la urbe con unas vistas de vértigo como el JW Marriott Marquis Hotel Dubai, o antiguas residencias palaciegas como The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, en Venecia. Marriott Bonvoy pone al alcance de sus miembros una oferta incomparable de experiencias, acompañada de la oportunidad de obtener codiciados beneficios para los miembros.

Desde que Marriott agrupó en un solo programa los beneficios de fidelización antes ofrecidos en Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y SPG, los miembros han podido reservar sus estancias sin problema alguno y ganar puntos canjeables en toda la cartera, además de conseguir el estatus Elite más rápidamente con la nueva categoría Tiers. Los miembros ganan como media un 20 % más de puntos ahora por cada dólar que gasten.

Con el lanzamiento de Marriott Bonvoy se reemplazarán los nombres de dos categorías Elite antiguas:

-- Marriott Bonvoy Titanium Elite sustituirá a Platinum Premier Elite para miembros que se hospeden más de 75 noches. -- Marriott Bonvoy Ambassador Elite sustituirá a Platinum Premier Elite en Ambassador. Esta categoría Elite superior se otorga a miembros que se hospeden más de 100 noches y gasten más de 20 000 $ al año. Estos miembros, por tanto, gozarán de un trato personalizado con un embajador, que les ayudará a planificar su viaje y satisfacer las necesidades individuales que puedan requerir.

Marriott Bonvoy también se podrá utilizar como aplicación móvil. Los miembros que ya estén usando las aplicaciones SPG o The Ritz-Carlton Rewards pueden descargarse esta aplicación ya disponible y que se actualizará automáticamente y pasará a llamarse Marriott Bonvoy a partir del 13 de febrero. Las aplicaciones SPG y The Ritz-Carlton Rewards se desactivarán a partir de dicha fecha.

Los miembros que deseen conocer mejor el programa Marriott Bonvoy pueden consultar MeetMarriottBonvoy.marriott.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2348715-1&h=2394361264&u=http%3A%2F%2Fmeetmarriottbonvoy.marriott.com%2F&a=MeetMarriottBonvoy.marriott.com]

donde también encontrarán una breve presentación en vídeo de la nueva marca. Si desea más información sobre los beneficios del programa de fidelidad, consulte www.marriott.com.

Acerca de Marriott Bonvoy

