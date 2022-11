Industrial-scale illegal fishing drives overfishing and subsequent economic pressures that fuel smaller-scale illegal, unreported, and unregulated activities.

- Más de 100.000 personas mueren anualmente en el sector pesquero mundial, según una nueva investigación

La pesca ilegal, la sobrepesca y el cambio climático contribuyen a las altas tasas de mortalidad en una de las profesiones más peligrosas del mundo

WASHINGTON, 3 de noviembre de 2022PRNewswire/ -- Cada año se producen más de 100.000 muertes relacionadas con la pesca, según un nuevo estudio. Casi 300 pescadores mueren cada día -una estimación mucho más alta que todas las evaluaciones anteriores-, según una investigación de la FISH Safety Foundation (FSF) encargada por The Pew Charitable Trusts.

El importante número de muertes afecta de forma desproporcionada a los pescadores de bajos ingresos -incluidos los niños obligados a trabajar- y se debe principalmente a las peligrosas condiciones de trabajo y a la inseguridad de las embarcaciones.

La FSF identificó varios factores responsables de la mortalidad de los pescadores, como la pobreza, los conflictos geopolíticos, la sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y el cambio climático. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) es un factor importante, sobre todo porque la demanda de proteínas de pescado aumenta en todo el mundo. Los operadores industriales ilegales hacen recortes e ignoran las normas de seguridad, al tiempo que contribuyen a la sobreexplotación de unas capturas muy rentables. Esto, a su vez, impulsa lo que se ha identificado como "IUU por necesidad", en la que los pescadores artesanales a pequeña escala se ven impulsados a romper las reglas o a participar en actividades no reguladas y peligrosas a medida que se hace más difícil encontrar pescado. Estas condiciones se ven agravadas por el cambio climático y la distribución cambiante de las poblaciones de peces.

"Aunque la pesca puede ser intrínsecamente arriesgada, la cruda realidad es que muchas de estas muertes eran y son evitables. Con 3.000 millones de personas que dependen de los productos del mar y cuya demanda se prevé que aumente, se necesitan urgentemente políticas más firmes para mantener la seguridad de los pescadores, incluidas las que abordan los verdaderos factores que provocan estas muertes", dijo Peter Horn, director del proyecto de pesca internacional de Pew, que se centra en acabar y prevenir la pesca ilegal.

Eric Holliday, consejero delegado de FSF, dijo: "Se ha especulado ampliamente con que las estimaciones de mortalidad de los pescadores han subestimado y ocultado el peligro de la pesca. Nuestro análisis es el primero de este tipo y demuestra de forma concluyente que la falta de transparencia en el sector pesquero pone en peligro vidas al ocultar la imagen completa de lo que ocurre en los barcos o en los caladeros, lo que dificulta a los gobiernos el establecimiento de políticas eficaces para mejorar la seguridad. Aunque es posible que nunca podamos precisar el número exacto de muertes de pescadores, esto debería servir de llamada de atención a los gobiernos, diciéndoles que, para salvar vidas, es necesario tomar medidas urgentes -informadas por una mejor notificación y puesta en común de los datos de mortalidad".

Al revisar los datos disponibles públicamente y al cruzarlos con el periodismo de investigación y los artículos de noticias, las redes sociales y las comunicaciones privadas con funcionarios gubernamentales y otras personas, los autores del estudio pudieron proporcionar la imagen más completa hasta la fecha del número de muertes relacionadas con la pesca en todo el mundo.

Pero incluso con todas estas herramientas disponibles, siguen existiendo lagunas en los datos, y el número total es casi imposible de cuantificar. La insuficiencia e inexactitud de los datos ha dificultado a los responsables de la toma de decisiones la aplicación de los cambios políticos necesarios que garanticen la seguridad de los pescadores industriales y de subsistencia a nivel internacional, estatal y local.

Basándose en los resultados del estudio, Pew insta a actuar en múltiples frentes. A nivel nacional, hay que hacer más para aplicar medidas de seguridad para los pescadores y abordar los principales factores de riesgo. Dados los niveles desproporcionados de mortalidad en las comunidades de bajos ingresos, se necesita urgentemente apoyo financiero y desarrollo de capacidades. En el ámbito internacional, la mejora de la recopilación de datos, la transparencia y el intercambio de información ayudarán a los órganos de gobierno a comprender mejor los problemas a los que se enfrentan los pescadores, a cuantificar con mayor precisión los riesgos adicionales que presenta la pesca IUU y a adoptar políticas para reforzar las medidas de seguridad de los barcos.

También hay marcos normativos disponibles que están diseñados para detener la pesca ilegal y proteger a los pescadores. En concreto, los países deberían ratificar y aplicar el Acuerdo de Ciudad del Cabo, adoptado por la Organización Marítima Internacional en 2012, que establece normas de seguridad para la construcción y el diseño de los buques pesqueros; aplicar el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado del Puerto, que trabaja para evitar que el pescado capturado ilegalmente entre en la cadena de suministro de productos del mar; y seguir aplicando el Convenio C188 de la ILO sobre el trabajo en la pesca de 2007, que establece normas sobre las condiciones de vida a bordo de los buques en el mar. Los Estados miembros de las organizaciones regionales de ordenación pesquera también deben establecer políticas claras que refuercen los esfuerzos para luchar contra la pesca IUU y la sobrepesca.

"Afortunadamente, hay una serie de herramientas disponibles que pueden ayudar a detener la pesca IUU industrial y la sobrepesca, y a mejorar la seguridad en una de las profesiones más peligrosas del mundo", añadió Horn. "Aunque no abordan todos los problemas, demuestran claramente la intención de atajar este problema. Las autoridades internacionales también deben dar prioridad al recuento de estas muertes. Sólo con una imagen más clara de lo que está ocurriendo en el agua podrán los funcionarios saber cuándo -y dónde- es necesario actuar con más fuerza. Este estudio debería ser un toque de atención para las autoridades internacionales, los gobiernos nacionales y los gestores de la pesca de todo el mundo, para que sean responsables de abordar su parte del problema. Los pescadores no deberían seguir muriendo en la oscuridad, y los gobiernos no pueden seguir ignorando las graves injusticias humanas y las desigualdades resultantes de una acción insuficiente sobre la pesca IUU, la sobrepesca y el cambio climático".

