MÁS ALLÁ DEL LIENZO: JEFF KOONS REINTERPRETA EL TIEMPO CON HUBLOT

(Información remitida por la empresa firmante)

NYON, Suiza, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hublot se enorgullece de anunciar una colaboración extraordinaria con el artista mundialmente conocido Jeff Koons. Una colaboración destinada a cobrar forma. Tanto Koons como Hublot se rigen por el mismo principio: transformar la tensión en forma, la contradicción en armonía, el exceso en precisión. Lo aparentemente lúdico está diseñado de forma meticulosa. Lo aparentemente fácil es el resultado de un dominio absoluto. El hito de ambos legados se remonta a 1980, año en que Hublot revolucionó por primera vez la relojería y Koons comenzó a redefinir el arte contemporáneo.

Desde 2011, Hublot colabora con artistas —desde arquitectos hasta pintores, pasando por artistas callejeros o contemporáneos y diseñadores—, iconos que redefinen la cultura y desafían las percepciones para convertir la creación en una declaración de identidad. Hoy, la marca suiza de relojes de lujo se enorgullece de anunciar a una de las figuras más destacadas, con mayor éxito comercial y más polémicas del arte contemporáneo como su nuevo embajador de Hublot: Jeff Koons. Durante más de cuatro décadas, ha transformado objetos cotidianos en iconos culturales. Balloon Dog, Rabbit, Puppy… Formas sencillas realzadas por su tamaño, la maestría artesanal y la atención al detalle. Lo aparentemente sencillo oculta una estructura compleja. Lo aparentemente espontáneo se ha diseñado en detalle. Es aquí donde Hublot y Koons se dan la mano.

Al igual que Koons, Hublot cree que la artesanía debe percibirse. A través del diseño, los materiales patentados, los movimientos de desarrollo interno, la innovación técnica y una ejecución impecable, Hublot transforma la ingeniería en emoción, y la complejidad en sencillez. Ambos comparten la misma disciplina: la casualidad no existe. Cada superficie cumple una función; cada detalle está pensado a conciencia, cada curva, cada acabado y cada proporción tienen su razón de ser.

Hublot y yo siempre hemos compartido una gran fascinación por la ciencia de los materiales. Como artista, siempre intento trascender un objeto o un material para que el público encuentre en la obra acabada un significado que vaya más allá de la simple suma de sus partes. Hublot utiliza toda la tecnología necesaria para crear relojes excepcionales y recurre también a la ciencia de los materiales para trascender el objeto y representar algo en lo que encontrar aún más relevancia y significado. Hublot es una manufactura de gran profundidad en la que se reinventan materiales, se perfeccionan movimientos y se replantean los diseños con un propósito, afirmó Jeff Koons.

Estamos orgullosos de colaborar con Jeff Koons, uno de los pocos artistas que ha transformado la cultura contemporánea al convertir objetos cotidianos en iconos mundiales usando el tamaño, el diseño de precisión y una ejecución impecable. Esta colaboración refleja a la perfección la prioridad de Hublot hoy en día: la esencia. Es fantástico compartir con Jeff aquello que siempre ha impulsado a Hublot: la tensión entre la tradición y la ruptura, la mecánica y la emoción, la innovación y la artesanía, lo que revela que, tras la audacia, se esconde una disciplina extraordinaria. Bajo la superficie se oculta la maestría, explicó Julien Tornare, CEO de HUBLOT.

Esta colaboración no se limita a lo superficial, sino que se centra en lo que hay más allá. Juntos, Hublot y Koons dan vida a los iconos a través de la artesanía, el significado y la emoción.

JEFF KOONS

Pocos artistas han transformado la cultura popular en iconografía de una manera tan profunda como Jeff Koons. Durante más de cuarenta años, ha redefinido el arte contemporáneo al realzar objetos cotidianos, cambiándoles la escala y transformando sus materiales con un método artesanal basado en la precisión y la atención al detalle. Conocido por obras como Balloon Dog, Rabbit y Puppy, Koons convierte lo cotidiano en extraordinario, lo efímero en permanente y lo lúdico en monumental. Sus superficies reflectantes y formas universalmente reconocibles ocultan una disciplina arraigada en la experiencia de los sentimientos y las sensaciones, así como un compromiso con la materialización de una visión mediante la ejecución. Bajo su aspecto lúdico se esconde una profunda conexión con la experiencia humana y nuestra historia colectiva, además de una celebración del presente. Su obra gira en torno a temas como la autoaceptación, el empoderamiento y la trascendencia. Las superficies con pulido de espejo, la precisión industrial y una obsesiva atención al detalle se han convertido en su sello distintivo, con el que transforma objetos efímeros en símbolos icónicos atemporales.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005 la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI había encontrado su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su planteamiento disruptivo de desafío a las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los calibres de desarrollo interno Unico, Meca-10 y tourbillon para aportar otra capa de significado al Arte de la Fusión.

Desde 2026, el compromiso con la excelencia técnica de Hublot se ve respaldado por una estructura de garantía mejorada para los relojes que cumplan los requisitos y se hayan adquirido desde el 1 de enero de 2026 en adelante. Esta estructura incluye una garantía básica de 5 años y la posibilidad de una extensión adicional de otros 5 años mediante el programa Hublotista, siempre que la garantía básica siga vigente en el momento del registro. De esta forma, se ampliaría la cobertura hasta un total de diez años.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede surgir en un campo de fútbol y dar lugar a asociaciones con grandes eventos (UEFA Champions League y UEFA EuroTM). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, en una actuación artística o en una experiencia gastronómica única con la familia de Hublot formada por chefs con estrella Michelin. Y, así, las Hublot Vibes cobran vida a través de los momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, una auténtica comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mas-alla-del-lienzo-jeff-koons-reinterpreta-el-tiempo-con-hublot-302873738.html