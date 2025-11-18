Matt Plose se une a CSL Group como director financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- CSL Group, líder en soluciones de conectividad crítica para IoT , se complace en anunciar el nombramiento de Matt Plose como director financiero (CFO).

Matt proporciona una amplia experiencia en diversos sectores, contando con una sólida trayectoria y especialización en empresas de datos y tecnología. Anteriormente, ocupó puestos ejecutivos en empresas respaldadas por capital privado, así como cargos de alta dirección en grandes multinacionales. Le apasiona liderar el cambio para impulsar el crecimiento y cuenta con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, lanzamientos de productos y reingeniería de procesos.

Matt comentó: "Estoy muy ilusionado de unirme a CSL. Me ha impresionado enormemente la trayectoria de crecimiento de la compañía, respaldada por su firme compromiso con la innovación y sus clientes. Tengo muchas ganas de formar parte del equipo y ayudar a CSL a seguir creciendo a buen ritmo y alcanzar sus objetivos de crecimiento en los próximos años".

Acerca de CSL Group

CSL Group es un proveedor líder de soluciones de conectividad segura, especializado en conectividad IoT para los sectores de incendios, seguridad, salud y servicios públicos. Mediante sus innovadoras tarjetas SIM, routers y servicios gestionados, CSL Group permite a las organizaciones mantener una conectividad fiable y de alta calidad. Con un enfoque en soluciones preparadas para el futuro, CSL Group se mantiene a la vanguardia, brindando apoyo a sus clientes durante las transiciones tecnológicas y los cambios del sector.

Si desea más información visite la página web www.csl-group.com .

