May River Capital anuncia la fusión de sus plataformas AMP y AHS

- May River Capital anuncia la fusión de sus plataformas Advanced Material Processing y Automated Handling Solutions

CHICAGO, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- May River Capital , una firma de capital privado de mercado medio-bajo con sede en Chicago, anunció hoy la fusión de sus empresas de cartera, Advanced Material Processing ("AMP") y Automated Handling Solutions ("AHS"). Juntas, AMP y AHS ofrecen una amplia gama de equipos de procesamiento y manipulación de materiales de alto valor, así como piezas de recambio y servicios para mercados finales como el de alimentos y bebidas, el farmacéutico, el nutracéutico y el químico. La plataforma consolidada tendrá su sede en Charlotte, Carolina del Norte, con centros de excelencia en Marion, Iowa, Visalia, California, Manchester (Reino Unido) y Frankfurt (Alemania).

AMP y AHS están formadas por las marcas Marion, Kason, Cablevey y Spiroflow, que cuentan con más de 200 años de experiencia colectiva en la solución de las exigentes necesidades de procesamiento y manipulación de materiales de sus clientes globales. La oferta integral de mezcladoras, licuadoras, secadoras y otros sistemas de procesamiento térmico, tamices, separadores, transportadores de arrastre tubulares, transportadores de tornillo flexibles, sistemas de llenado y descarga de material a granel, soluciones de control integradas y varios otros productos complementarios de AMP y AHS está diseñada para automatizar y construir líneas de procesamiento más eficientes, confiables e higiénicas para material de alto valor.

Steve Griesemer, socio de May River Capital, comentó: "Estamos entusiasmados por unir los sólidos equipos de gestión, las ofertas de productos complementarios y la destreza comercial y de ingeniería de AMP y AHS. La combinación de activos formalmente complementarios como AMP, AHS y sus respetadas marcas comerciales nos permitirá brindar un mejor servicio a nuestros clientes y marcar el comienzo de nuestra próxima fase de crecimiento".

"La fusión de AMP y AHS marca un hito importante: señala nuestro compromiso de construir un activo escaso de escala, con las capacidades y la amplitud de productos necesarios para proporcionar servicio a los clientes globales y sus entornos operativos con altos costes de fallos. Estoy entusiasmado de asociarme con nuestra base leal de clientes, así como con el resto del equipo de gestión y May River Capital, para continuar impulsando el crecimiento y la innovación en nuestro negocio", dijo Seth Vance, consejero delegado de la plataforma fusionada.

Winston & Strawn LLP, Paul Hastings LLP, y Robert W. Baird & Co. actuaron como asesores corporativos, asesores de deuda y asesores financieros de May River Capital, respectivamente. Kayne Anderson Private Credit y Northstar Capital proporcionaron financiamiento de deuda en apoyo de la fusión.

Acerca de May River CapitalMay River Capital es una firma de capital privado con sede en Chicago que se centra en asociarse con empresas industriales del mercado medio-bajo. May River Capital invierte en empresas de crecimiento industrial de alta calidad, que incluyen fabricación de precisión, productos de ingeniería e instrumentación, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor añadido. Para obtener más información, visite www.mayrivercapital.com .

Acerca de la nueva PlataformaMay River Capital ha formado una nueva empresa a través de la fusión de sus plataformas Advanced Material Processing y Automated Handling Solutions. La plataforma consolidada ofrece una amplia gama de equipos, piezas de recambio y servicios para aplicaciones de procesamiento de materiales (mezcladores, secadores, tamices, cernidores, etc.) y manipulación de materiales (transportadores, cargadores, descargadores, controles, etc.) en los mercados finales de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, nutracéuticos y químicos. La nueva plataforma tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte, con instalaciones en Marion, Iowa, Visalia, California, Manchester (Reino Unido) y Frankfurt (Alemania). Para obtener más información sobre las marcas AMP y AHS, visite www.amprocessing.com y www.automatedhandling.com.

