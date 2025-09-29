McKay Brothers lanza el transporte más rápido de criptomonedas y divisas entre Londres y Singapur

(Información remitida por la empresa firmante)

-McKay Brothers lanza el transporte privado más rápido para el comercio de criptomonedas y divisas entre Londres y Singapur

GINEBRA, París y OAKLAND, Calif., 28 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- McKay Brothers, líder mundial en transporte de datos para operadores digitales y de divisas, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo servicio de transporte que interconecta Londres y Singapur en menos de 137 milisegundos de ida y vuelta. La nueva red de McKay proporciona la ruta más rápida entre Slough-LD4, donde se encuentran las principales plataformas de criptomonedas, como Deribit, LMAX y Kraken, y Singapur, donde se conecta directamente a la nube de AWS, que alberga la plataforma de criptomonedas Bybit. La red está diseñada específicamente para clases de activos donde la gestión de riesgos depende cada vez más de microsegundos.

La política de igualdad de condiciones de McKay garantiza que todos los suscriptores puedan adquirir la mejor latencia. El servicio de transporte Londres-Singapur está optimizado para los requisitos específicos de la negociación de activos digitales en la nube. McKay proporciona el transporte de datos que utilizan las empresas más exigentes del mundo y lo hace igualmente accesible para todos los suscriptores, lo que crea igualdad de condiciones. Las redes de McKay para operadores de activos digitales están diseñadas para ofrecer los más altos niveles de fiabilidad y resiliencia, manteniendo los mismos rigurosos estándares que las redes de la compañía que prestan servicios a los mercados financieros tradicionales.

McKay ofrece a las empresas de comercio digital una cartera de transporte de larga distancia con la menor latencia, conectando Tokio con Hong Kong, Singapur, Londres, Chicago y Ashburn, Virginia.

McKay asistirá a la conferencia Token 2049 en Singapur y estará en el stand MB4 81.

Acerca de McKay Brothers

McKay Brothers es el proveedor líder de servicios de transporte de datos para los mercados financieros. La empresa diseña, posee y opera las redes de corto y largo alcance más avanzadas del mundo, ofreciendo transporte con énfasis en la velocidad, la fiabilidad y la resiliencia. Los participantes más sofisticados del mercado confían en McKay. Todos los servicios de McKay se prestan a los clientes en igualdad de condiciones.

