MDT lanza AMR4020VD, sensor IC de escala magnética de alta precisión

(Información remitida por la empresa firmante)

— El diseño avanzado de sensores y el diseño innovador del encapsulado permiten el montaje PCB en paralelo para sistemas de control de movimiento industrial compactos y de alta precisión.

SHANGHAI, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos especializado en tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), anunció hoy el lanzamiento de su sensor IC de escala magnética de alta precisión AMR4020VD para la medición de desplazamiento lineal y rotatorio. MDT presentará el nuevo sensor, junto con su última gama de sensores magnéticos TMR y AMR, en Electronica Shanghai 2026 (Stand N3.501).

El AMR4020VD combina el avanzado diseño de sensor AMR de MDT con un innovador diseño de encapsulado para ofrecer alta precisión de medición, excelente estabilidad térmica, extraordinaria inmunidad a la interferencia de campos magnéticos externos y una integración más sencilla en sistemas de encoder compactos. Este sensor reduce significativamente las limitaciones de alineación y montaje de los sensores de escala magnética convencionales, brindando a los ingenieros mayor flexibilidad de diseño para sistemas de encoder y control de movimiento de última generación.

Una innovación clave del AMR4020VD es su compatibilidad con el montaje PCB tanto perpendicular como paralelo con respecto a la escala o anillo magnético. A diferencia de las soluciones convencionales que requieren que el sensor se monte a lo largo del borde PCB, el AMR4020VD permite el montaje paralelo, maximizando el uso del espacio en la placa y simplificando el enrutamiento y la integración del sistema. Esta configuración innovadora también permite un control más preciso del espacio de aire durante el ensamblaje, mejorando la consistencia del ensamblaje y el rendimiento de la fabricación, a la vez que se mantiene una alta precisión de posicionamiento. Al eliminar las limitaciones de diseño y ensamblaje de PCB tradicionales, el AMR4020VD ofrece a los diseñadores de codificadores mayor libertad para desarrollar sistemas de control de movimiento industrial más pequeños, fiables y rentables.

El AMR4020VD es ideal para codificadores industriales, máquinas CNC, motores lineales, robótica, equipos de fabricación de semiconductores, plataformas de posicionamiento de precisión y otras aplicaciones de control de movimiento de alto rendimiento.

Características principales

Diseño avanzado del sensor y diseño innovador del encapsulado que permite el montaje en PCB tanto en paralelo como en perpendicular para una mayor flexibilidad de diseño.

Optimizado para escalas magnéticas y anillos magnéticos con paso de polo de 2 mm.

Salidas diferenciales de seno/coseno para interpolación de posición de alta resolución.

Amplio rango de voltaje de funcionamiento de 5 V a 9 V.

Rango de temperatura de funcionamiento industrial de -40 °C a +125 °C.

Alta inmunidad a campos magnéticos externos de hasta 1500 Gauss.

Admite entrehierros de hasta aproximadamente 1 mm, lo que simplifica la instalación y el diseño mecánico.

Encapsulado compacto DFN21L (621,5mm).

El AMR4020VD está disponible a través de DigiKey y en la tienda online de MDT en www.tmr-sensors.com. Para precios por volumen, información de entrega y consultas técnicas, póngase en contacto con MDT Global Sales en sales@dowayusa.com.

Acerca de MDT

MultiDimension Technology se fundó en 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, EE.UU.). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para mediosDepartamento de ventas de MDT, sales@dowayusa.com, sales@dowaytech.comTel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China)

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