MDT presenta TMR1370, que permite más de dos años de funcionamiento en modo de espera en dispositivos de MCG

(Información remitida por la empresa firmante)

-MDT presenta el circuito integrado de interruptor magnético de ultrabajo consumo TMR1370, que permite más de dos años de funcionamiento en modo de espera en dispositivos de MCG

— El interruptor magnético TMR de última generación, con una corriente de alimentación máxima ultrabaja de 50 nA, amplía la gama de sensores de MCG de eficacia probada de MDT

ZHANGJIAGANG, China, 18 de julio de 2026/PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos y pionero en la tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), presentó hoy el circuito integrado de interruptor magnético de ultrabajo consumo TMR1370, la más reciente incorporación a la gama de sensores magnéticos de MDT para dispositivos de monitorización continua de glucosa (MCG). Basado en la probada familia TMR1367, TMR1368 y TMR1369, el TMR1370 ofrece un consumo de energía significativamente menor, una compatibilidad de voltaje mejorada y un encapsulado más pequeño para permitir sistemas MCG de próxima generación con una vida útil en modo de espera ultralarga.

Optimizado para dispositivos de monitorización continua de glucosa (MCG) alimentados por batería, el TMR1370 presenta una corriente de alimentación máxima de tan solo 50 nA, con un valor típico aproximado de 30 nA a una tensión de alimentación de 3 V. Gracias al mecanismo de activación magnética, ampliamente utilizado en dispositivos MCG, el TMR1370 permite más de dos años de funcionamiento en modo de espera, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto y a preservar la capacidad de la batería para la monitorización continua de glucosa tras su activación.

La excepcional eficiencia energética del TMR1370 se debe a la plataforma tecnológica TMR patentada de MDT, que combina un diseño avanzado de sensor magnético, una arquitectura de dispositivo optimizada y una tecnología de procesamiento de obleas patentada para lograr una alta sensibilidad magnética con un consumo de energía ultrabajo. Complementando la cartera de interruptores magnéticos para MCG de eje X y eje Z de MDT, el TMR1370 ofrece a los diseñadores de sistemas una mayor flexibilidad para optimizar la orientación del sensor y la disposición mecánica para una amplia variedad de arquitecturas de MCG, facilitando además la migración desde dispositivos de generaciones anteriores.

Características principales

Permite más de dos años de funcionamiento en modo de espera en dispositivos CGM alimentados por batería.

Corriente de alimentación máxima de 50 nA, aproximadamente 30 nA típica a 3 V.

Amplio rango de voltaje de funcionamiento de 1,8 V a 4,0 V.

Punto de funcionamiento máximo inferior a 40 Gauss para una detección de activación magnética fiable.

Detección magnética en el eje X optimizada para diseños compactos de CGM.

Encapsulado miniatura DFN5L (1,6 1,6 0,5 mm) para dispositivos médicos portátiles más delgados y ligeros.

Complementa la probada gama de interruptores magnéticos CGM de eje X y eje Z de MDT para un diseño de sistema flexible y una migración simplificada.

Las muestras del TMR1370 están disponibles a través de DigiKey y la tienda en línea de MDT en www.tmr-sensors.com. Para precios por volumen, información de entrega y especificaciones técnicas, contacte con el departamento de ventas globales de MDT en sales@dowayusa.com.

Acerca de MDTMultiDimension Technology se fundó en el año 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, Estados Unidos). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para mediosDepartamento de ventas de MDT, sales@dowayusa.com, sales@dowaytech.comTel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China)

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mdt-presenta-tmr1370-que-permite-mas-de-dos-anos-de-funcionamiento-en-modo-de-espera-en-dispositivos-de-mcg-302828682.html