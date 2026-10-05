MediaTek y Airoha aceleran la modernización de la infraestructura de red global para la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Presentando plataformas Wi-Fi, 5G CPE y PON en Network X 2026: ayudando a los operadores globales a modernizar su infraestructura con mayor ancho de banda, latencia ultrabaja y fiabilidad de nivel empresarial

HSINCHU, 5 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- La era de la IA exige más que potencia de cálculo; necesita de una infraestructura de red de alto ancho de banda, baja latencia y gran fiabilidad con el objetivo de ofrecer servicios de IA a los usuarios en tiempo real, de forma fiable y a gran escala. En Network X 2026, MediaTek y Airoha Technology (conocidas como MediaTek Group) presentarán conectividad de última generación que abarca Wi-Fi, 5G CPE y PON. Estas soluciones, líderes en el sector y que incluyen acceso por fibra óptica, banda ancha inalámbrica y conectividad para hogares y empresas, ayudan a los operadores de telecomunicaciones globales a acelerar las actualizaciones de red, extendiendo sin problemas las aplicaciones y los servicios de IA a entornos domésticos, de oficina y móviles.

Cartera integral de conectividad para una experiencia integral en la era de la IA

Dentro de la era de la IA, los requisitos de red están evolucionando, pasando de tecnologías de acceso puntual a una experiencia de servicio integral. Desde PON, que lleva conectividad de fibra de alta velocidad a hogares y empresas, hasta 5G FWA, que proporciona banda ancha inalámbrica de alto rendimiento, y Wi-Fi, que extiende la conectividad a todos los dispositivos, estas tres tecnologías han conformado una base esencial destinada a que los operadores de telecomunicaciones ofrezcan servicios de banda ancha de próxima generación.

Gracias a la combinación de las capacidades de MediaTek y Airoha, MediaTek Group proporciona experiencia en conectividad que abarca PON, 5G CPE y Wi-Fi, lo que permite a los clientes trabajar con un único socio en acceso a la red, CPE y redes domésticas y empresariales. Además de la amplitud de sus tecnologías, MediaTek Group sigue fortaleciendo la calidad, la fiabilidad y la interoperabilidad entre múltiples proveedores para empresas, al mismo tiempo que proporciona soporte a los principales ecosistemas de software de banda ancha, incluidos OpenWrt, RDK-B y prplOS, lo que ayuda a los operadores de telecomunicaciones a reducir la complejidad de la integración de sistemas y acelerar el despliegue de nuevos servicios.

Hacia la comercialización a escala global

En lo que respecta a los operadores de telecomunicaciones, la tecnología de conectividad de red es mucho más que una hoja de especificaciones. Su verdadero valor reside en su implementación fiable y a largo plazo en redes comerciales a escala global. MediaTek Group cuenta con décadas de experiencia dedicadas a la ingeniería y desarrollo de productos, abarcando la definición de productos, el desarrollo de silicio, la integración de software, la validación de sistemas y el soporte durante todo el ciclo de vida. Su trayectoria en calidad, fiabilidad y escalabilidad de productos se valida continuamente mediante la producción en masa de miles de millones de dispositivos en todo el mundo cada año. Estratégicamente posicionado en el corazón del principal ecosistema mundial de fabricación de semiconductores, MediaTek Group colabora estrechamente con socios de procesos avanzados. Esta estrecha colaboración garantiza que los clientes se beneficien de los continuos avances tecnológicos y de una cadena de suministro altamente fiable.

Construyendo redes de próxima generación: Impulsando la innovación en tres áreas clave

En Network X 2026, MediaTek Group presenta la migración paralela de tres tecnologías de red: de Wi-Fi 7 a Wi-Fi 8, de XGS-PON a 50G-PON y de 5G a 5G-Advanced. Más allá de la velocidad bruta, estas tecnologías se alinean en una nueva trayectoria: mediante IA, conectividad avanzada e integración de sistemas, ofrecen mayor ancho de banda, menor latencia y una eficiencia energética superior, creando una infraestructura de red altamente fiable que ha sido diseñada para llevar a cabo un despliegue inteligente a gran escala.

MediaTek Group señaló que el auge de las aplicaciones de IA sigue impulsando requisitos de red más estrictos en cuanto a ancho de banda, fiabilidad, bajo consumo energético y conectividad multipunto. En consecuencia, el desafío para la industria de las telecomunicaciones va más allá de las actualizaciones continuas de una única tecnología de conectividad, y consiste en lograr que el acceso por fibra óptica, la banda ancha móvil y el Wi-Fi trabajen conjuntamente para ofrecer una experiencia de usuario integral y de alta calidad.

Abarcando desde las etapas de planificación y definición de productos, MediaTek y Airoha han colaborado estrechamente para integrar las tecnologías y carteras de productos PON, 5G CPE y Wi-Fi. Junto con socios del ecosistema global, consiguen ayudar a los clientes de telecomunicaciones a acelerar las actualizaciones de la infraestructura de red de próxima generación, ampliando así la capacidad de computación de IA que abarca desde la nube y los centros de datos directamente a cada hogar, empresa y dispositivo inteligente.

Exposición: MediaTek + Airoha @ Booth K35

Network X 2026: Del 13 al 15 de octubre de 2026 @ Messe Wien, Viena, Austria