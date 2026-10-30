Medicilon otorga a Revolution Medicines el premio "Excelencia en la colaboración con el cliente"

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El doctor Yang Liu, director de Química Médica de Revolution Medicines, Inc., y el doctor Kristof Pota, científico sénior, visitaron el Centro de I+D de Medicilon en Nanhui. El doctor Maosheng Duan, director general de las Divisiones de Descubrimiento de Fármacos e Investigación Farmacéutica de Medicilon, el doctor Jian Wang, vicepresidente de Medicilon, y su equipo les dieron la bienvenida. Ambas partes mantuvieron conversaciones en profundidad sobre el progreso del proyecto, la transferencia de datos y las prioridades estratégicas para el próximo año. Durante la visita, Medicilon otorgó a Revolution Medicines el "Premio a la Excelencia en la Colaboración con el Cliente", en reconocimiento al importante valor clínico del descubrimiento y desarrollo pionero de fármacos pan-KRAS por parte de la compañía. El premio es también un reconocimiento de cara a los años de esfuerzo conjunto, confianza mutua y éxito compartido por ambos equipos de I+D, lo que constituye un ejemplo sobresaliente de colaboración bilateral.

Una alianza de tres años basada en un modelo de I+D de confianza

Durante los últimos tres años, el equipo de Medicilon ha colaborado estrechamente junto a Revolution Medicines con el objetivo de abordar los desafíos técnicos de I+D, priorizando constantemente las necesidades del cliente y centrándose en el único objetivo de ofrecer moléculas de alta calidad de manera eficiente. Esta alianza ha establecido un modelo de confianza mutua y una sólida colaboración entre la CRO y el cliente.

Durante la celebración de la ceremonia de entrega de premios, el doctor Duan elogió a Revolution Medicines por su labor pionera en el avance de KRAS —una diana que antes se consideraba "intratable"— y felicitó a la compañía por la aprobación por parte de la FDA de Estados Unidos en agosto de 2026 de la solicitud de nuevo fármaco (NDA) para Daraxonrasib para el cáncer de páncreas metastásico. Este hito ofrece nuevas esperanzas a los pacientes con cáncer de páncreas y aporta un valor clínico significativo. El Premio a la Excelencia en la Colaboración con el Cliente reconoce la confianza, la dedicación y los logros de ambos equipos durante más de tres años de colaboración, lo que refleja la confianza de Medicilon en una alianza más profunda y a largo plazo.

Conversaciones en profundidad exploran nuevas oportunidades de colaboración

Durante las conversaciones llevadas a cabo, el doctor Wang describió el crecimiento de Medicilon y su plataforma integrada de I+D, que abarca desde el descubrimiento de dianas terapéuticas hasta la presentación de solicitudes de autorización para nuevos fármacos (IND). El sistema de calidad de Medicilon cumple con los estándares internacionales y cuenta con las acreditaciones NMPA, OECD GLP, FDA GLP y AAALAC. Sus plataformas avanzadas dan soporte a programas de ADC/AOC, TPD, RIPTAC, ARN de interferencia (ARNi) y péptidos. Ambas partes se encargaron de abordar la transferencia de datos interregional, la gestión de proyectos, la colaboración futura y las formas de mejorar la eficiencia de la I+D transfronteriza.

Visita al laboratorio

Posteriormente, los doctores Liu y Pota recorrieron los laboratorios de I+D de Medicilon, visitando los laboratorios de química y oligonucleótidos, así como las instalaciones de investigación preclínica y de principios activos farmacéuticos (API), obteniendo una visión directa de la infraestructura de I+D y el sistema de gestión de calidad de Medicilon.

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