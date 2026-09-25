Meta-Bounds presenta innovaciones ópticas para gafas con IA de pantalla elegantes y con todas las funciones en SILMO París 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SILMO París 2026 ha abierto sus puertas en París. Fundada en el año 1967, es la feria de óptica más grande y prestigiosa de Europa, que marca las tendencias en la industria global de las gafas. Como pionera mundial en innovación de gafas con IA para el consumidor, Meta Bounds aporta su experiencia en óptica ligera a este evento de alto nivel y presenta dos soluciones de diseño de referencia diferenciadas, creadas para satisfacer las demandas reales del mercado.

Aprovechando un profundo conocimiento del consumidor, Meta-Bounds hace crecer su cartera de productos en dos líneas bien definidas: gafas elegantes para el día a día y gafas de alto rendimiento con todas las funciones. Ambos diseños de referencia han sido diseñados para que las marcas asociadas a nivel mundial puedan responder a las necesidades cambiantes del mercado, reducir los ciclos de desarrollo de productos y establecer nuevos estándares en la industria de las gafas con IA para el consumidor.

Con el fin de solucionar el problema común de las gafas con IA de pantalla inflexibles y con diseños limitados, Meta-Bounds presenta sus gafas con IA de pantalla ultraligeras y elegantes de 25 g. Con monturas frontales reemplazables, su arquitectura modular permite cambiar fácilmente las monturas para el ocio, el trabajo y los negocios, además de ofrecer servicios de personalización integrales a nivel de marca. Gracias a la tecnología patentada de guía de ondas difractiva de resina de Meta-Bounds, el diseño de referencia de 25 g ofrece funcionalidades para todo el día, como asistente de voz con IA, traducción en tiempo real, navegación inteligente y teleprompter, integrando la funcionalidad de los dispositivos inteligentes en la ropa de diario.

Diseñadas para profesionales, estudiantes internacionales, personas con discapacidad auditiva y usuarios mayores, las gafas binoculares con IA y pantalla integral de tan solo 42 g resuelven el dilema que ha caracterizado a la industria: elegir entre un rendimiento completo y un diseño ligero. Integran una pantalla binocular de alto brillo de 2.000 nits, cámaras de 12 MP y un sistema de audio con reducción de ruido de 5 micrófonos y VPU, convirtiendo las gafas con IA en una práctica herramienta de productividad para el uso diario intensivo.

Durante la celebración de la feria, Meta-Bounds también presentó dos diseños originales conceptualmente opuestos. Uno se inspira en organismos naturales para una estética relajada al aire libre, al mismo tiempo que el otro adopta estructuras geométricas precisas para estilos de vida urbanos en diversos escenarios. Esta doble estética sirve para proporcionar nuevas perspectivas para romper con la homogeneización del diseño de gafas con IA para el consumidor.

Meta-Bounds es la única empresa del mundo que ofrece capacidades integrales, abarcando materiales ópticos, obleas, guías de onda, motores de luz, marcos frontales y soluciones completas. Impulsada por la continua innovación en el núcleo óptico, la empresa ha obtenido tres premios CES Global Innovation Awards en tan solo dos años, tras completar 13 generaciones de prototipos de gafas con IA y pantallas ligeras. Meta-Bounds mantiene una estrecha colaboración con líderes mundiales de la industria, como SoftBank, OPPO, Lenovo, ZTE, Otsuka Corporation y Transsion. De cara al futuro, Meta-Bounds seguirá impulsando la innovación óptica para acelerar la adopción a gran escala de gafas con IA y pantallas para el consumidor en todo el mundo.

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